Afrique de l'Ouest: UEMOA - L'indice de la production industrielle s'est détérioré de 0,2% en mai

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) informe qu'en variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est détérioré de 0,2% en mai 2025, après une baisse de 2,5% observée le mois précédent.

A l'en croire, la contraction de la production industrielle de l'Union économique et monétaire Ouest africaine est principalement imputable au repli des activités de fabrication qui ont chuté de 2,2 points.

La production industrielle, en glissement annuel, s'est renforcée de 7,9% en mai 2025, après une hausse de 12,8% un mois auparavant.

Cette évolution est attribuable principalement à la progression des activités extractives (+6,4 points) et des activités de fabrication (+0,7 point).