Sénégal: Compétitivité agricole - Vers la mise en place d'une usine de montage de tracteurs au pays

Mettre en place une usine nationale de montage de tracteurs et d'équipements agricoles multi-marques ce qui visent le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'objectif de renforcer la mécanisation et la productivité du secteur au Sénégal.

Un projet d'usine de montage de tracteurs multi-marques & d'équipements agricoles est en cours d'élaboration au Sénégal. L'annonce a été faite mercredi, par le ministre en charge de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne.

Dans une note publiée sur son compte X, le ministre indique que son département en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie (Mincom), a initié une dynamique de partenariat. Le but est de fédérer le secteur privé sénégalais au sein d'un consortium national.

« L'objectif est de développer un partenariat stratégique avec le groupe turc Albayrak, avec l'appui de l'Exim Bank Turquie, pour la mise en place au Sénégal d'une usine de montage de tracteurs multi-marques et d'équipements agricoles », a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Développer le programme « Allo Tracteurs »

Sur ce, le ministre Dr Mabouba Diagne souligne qu'une première réunion de travail a réuni les différentes parties prenantes. Il s'agit du Masae et du Mincom, mais aussi du groupe Albayrak, d'Exim Bank Turquie, ainsi qu'un groupe d'entreprises sénégalaises composé de Ccbm, Emg, Sismar, Oumou Group et Diass Industries.

Au-delà, le ministre a relevé qu'ils veulent ensemble développer le programme « Allo Tracteurs », pour faciliter l'accès des producteurs aux services de mécanisation.