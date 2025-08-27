Sénégal: Matam - Le ministre de l'Intérieur engage des plans de riposte contre les inondations

Un comité régional de développement (CRD) consacré à la prévention et à la gestion des crues du fleuve s'est tenu, ce mercredi matin, à la gouvernance de Matam. La rencontre est présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine.

L'objectif est d'élaborer des plans de riposte face aux éventuelles inondations. La région de Matam, on s'en souvient, avait été fortement touchée l'année dernière par la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal. Pour cet hivernage, la situation hydrologique demeure préoccupante : les cours d'eau affichent une tendance haussière, et Matam a déjà dépassé la cote d'alerte. Les risques d'inondation sont donc bien réels.

Cette rencontre constitue une opportunité de réfléchir aux voies et moyens à mettre en place pour élaborer une stratégie efficace de lutte contre les inondations.