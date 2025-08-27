Sénégal: Réfection, embellissement, reboisement - À Podor, la mémoire et la solidarité redonnent vie à l'école

Dans le département de Podor, les vacances scolaires ne sont pas synonymes d'oisiveté. Elles deviennent des temps forts d'engagement citoyen. Dans plusieurs communes, d'anciens élèves, mus par le souvenir et la reconnaissance, se mobilisent pour réhabiliter les écoles qui les ont vus grandir.

À Ndioum, l'état de délabrement avancé de l'école élémentaire Ndioum 1 n'a laissé personne indifférent. Face à l'inaction des autorités, une centaine d'anciens élèves réunis en association ont pris les choses en main. « Nous avons constaté que l'établissement était dans un état critique. Après concertation avec le directeur, nous avons ciblé les priorités : la réparation des tables-bancs et la réfection des tableaux », explique Mountaga Sy, secrétaire général de l'association.

Grâce à leurs cotisations, 138 tables-bancs ont été réparées et 11 tableaux rénovés. Un premier pas, mais surtout un appel lancé à tous les fils et filles de Ndiou. « Cette école est notre patrimoine commun. Il est de notre devoir de la préserver », insiste M. Sy.

À Fanaye, ce sont les anciens élèves de la première promotion de l'école (1958) qui ont décidé de redonner vie à leurs anciennes salles de classe. Dans le même élan, ils ont aussi financé la réhabilitation du logement du directeur.

L'initiative a fait tâche d'huile. Les parents d'élèves, à leur tour, ont rénové les autres salles de classe. « L'objectif est d'offrir un cadre propice à la réussite scolaire », souligne Amadou Thiam, enseignant engagé dans l'action.

Matériel et embellissement à l'école Baba Dickel Wone

À l'école Baba Dickel Wone, l'élan de solidarité a pris une autre forme. Grâce à l'association des jeunes engagés pour le développement de Podor et à la famille du parrain de l'établissement, les murs ont été repeints, les tables-bancs réparés et l'environnement embelli.

La famille du parrain a également doté l'école d'une photocopieuse, de fournitures scolaires et de matériel de bureau issus de la boutique de feu Jean-Baptiste Négri, un notable local.

Grâce à ces actions citoyennes spontanées, de nombreuses écoles du département de Podor pourront accueillir les élèves dans de meilleures conditions.