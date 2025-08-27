Afrique: CHAN 2024 - Héroïques Barea, en finale à dix contre onze

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe ont marqué l'histoire du football continental en accèdant à leur première finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, après une victoire héroïque 1-0 contre le Soudan au Benjamin Mkapa Stadium, scellant un parcours d'exception. Pour la première fois de son histoire, Madagascar disputera une finale de compétition majeure de la CAF.

Les Barea A' de Madagascar ont signé une épopée mémorable ce mardi au Benjamin Mkapa Stadium, arrachant une place en finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 face aux Faucons de Jediane du Soudan (1-0 après prolongations).

Malgré une infériorité numérique suite à l'expulsion de Fenohasina Razafimaro à la 79e minute, les protégés de Rôrô Rakotondrabe ont tenu bon pour décrocher leur première qualification en finale d'une compétition majeure de la CAF, un moment historique pour le football malgache. Le match a tenu en haleine les spectateurs dans un scénario digne des plus grands récits sportifs. Après un temps réglementaire tendu, la décision s'est jouée en prolongations.

À la 116e minute, Toky Rakotondraibe a surgi comme le héros inattendu, transformant une passe de Rafanomezantsoa en un but décisif, offrant à Madagascar une victoire improbable face à un Soudan dominateur. L'expulsion de Fenohasina, sanctionnée d'un deuxième carton jaune, a contraint les Barea à jouer à dix pendant près de 40 minutes, un défi relevé avec une abnégation exceptionnelle.

Cette performance, marquée par une résilience hors du commun, couronne un parcours remarquable qui a vu les Malgaches surmonter les obstacles en phase de groupe avant de briller en quarts et en demi-finale.

« C'est magnifique, incroyable même. Je suis fier de mes joueurs, de leur tempérament et de leur caractère pour défendre nos couleurs. Jouer à dix pendant près de 50 minutes, dont les prolongations, était un calvaire, mais c'est nous qui avons marqué. C'est ça le football, une passion indescriptible », s'est enthousiasmé Rôrô Rakotondrabe, encore ému en conférence de presse.

Toky Niaina, artisan du succès, a partagé son sentiment de triomphe : « C'était un combat rude, mais nous avons tout donné pour cette qualification. En finale, nous n'avons aucun complexe : le ballon est rond pour tous, et nous sommes prêts à tout sacrifier. » Avec cette qualification, les Barea, portés par une ferveur nationale, se préparent à écrire une nouvelle page glorieuse, prêts à défier leur adversaire final dans ce CHAN 2024 qui les a propulsés sur le devant de la scène africaine.

Une initiative spéciale a été mise en place par les autorités malgaches pour les supporters des Barea. Un vol spécial sera organisé pour transporter ceux qui souhaitent assister à la finale du CHAN au Kenya. Selon les arrangements gouvernementaux, une partie du coût du billet sera prise en charge par les participants, tandis que l'autre partie sera couverte par l'État malgache.