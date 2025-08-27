Madagascar: Rencontre des Gouverneurs à Mahajanga - Une stratégie commune pour le développement

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

La capitale du Boeny est le théâtre, depuis hier, d'une rencontre d'envergure réunissant les gouverneurs de Madagascar. 18 gouverneurs sur les 23 du pays ont fait le déplacement pour plusieurs jours de discussions et d'échanges fructueux.

L'objectif principal de cette rencontre est de mettre en place une stratégie commune pour soutenir le président Andry Rajoelina dans la mise en oeuvre de sa politique de développement à la base. Les gouverneurs entendent unir leurs forces et coordonner leurs actions pour accélérer et harmoniser le développement sur l'ensemble du territoire national. L'idée est d'assurer une participation pleine et entière de chaque région à ce processus.

Au coeur des débats, la création d'un cadre de travail cohérent et unifié. Ce dispositif permettra aux gouverneurs de partager leurs expériences, d'identifier les défis communs et de trouver des solutions concrètes pour les problèmes socio-économiques auxquels ils sont confrontés sur le terrain. L'accent est mis sur l'échange de bonnes pratiques afin de maximiser l'efficacité des initiatives locales.

Cette initiative marque une volonté claire de renforcer la collaboration entre les régions et le pouvoir central. Elle témoigne également de la détermination des gouverneurs à jouer un rôle actif dans l'édification d'un Madagascar plus prospère et équitable. Les discussions se poursuivront au cours des prochains jours, avec l'ambition de déboucher sur un plan d'action concret et partagé par tous.

