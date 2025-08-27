Afrique Australe: Antananarivo - La société civile de la SADC alerte sur le recul démocratique

Le Forum de la société civile de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), réuni à Antananarivo la semaine dernière, a lancé une alerte solennelle sur l'état de la gouvernance dans la région.

Dans une déclaration commune, les participants à ce forum ont dénoncé la contraction de l'espace civique et la régression démocratique, qu'ils considèrent comme une menace directe contre la stabilité, la participation citoyenne et le développement. Sous le thème « Revitalizing the SADC we Want », la rencontre a réuni des acteurs de la société civile venus de l'ensemble de la région.

Elle a été l'occasion d'évaluer les progrès réalisés en matière d'intégration régionale, tout en identifiant les défis persistants qui compromettent la mise en oeuvre du Plan indicatif de développement stratégique régional (RISDP). Les organisateurs ont souligné que les aspirations de ce cadre stratégique demeurent largement inachevées, en raison de la persistance d'inégalités, de discriminations et de reculs institutionnels.

Les discussions ont mis en avant des avancées régionales dans les domaines de la démocratie et de la gouvernance, du commerce et de l'intégration économique, de la justice climatique et de l'énergie verte. Toutefois, les organisations présentes ont insisté sur le fait que la réduction continue des libertés civiques compromet les acquis et affaiblit la résilience des populations.

« Nous sonnons l'alarme face à la crise de l'espace civique qui se rétrécit et au recul démocratique qui se généralise dans la région », ont déclaré les représentants de la société civile. Selon eux, la montée des restrictions, la répression des voix dissidentes et l'affaiblissement des institutions indépendantes nuisent gravement à leur rôle d'acteurs essentiels de gouvernance et de développement.

Vigilance

Les participants ont rappelé que la participation citoyenne constitue un pilier fondamental de toute société démocratique. Ils ont exhorté les États membres de la SADC à instaurer des mécanismes de gouvernance ouverts et inclusifs, capables de garantir la transparence, la responsabilité et la justice sociale. Pour eux, la survie même du projet d'intégration régionale dépend de la capacité des gouvernements à reconnaître la société civile comme partenaire à part entière et non comme simple spectatrice.

La rencontre d'Antananarivo s'inscrit ainsi dans une dynamique de vigilance et de mobilisation. Les acteurs présents ont affirmé leur détermination à bâtir un mouvement robuste et intersectionnel pour défendre la démocratie et la justice dans un contexte où, selon leurs propres termes, « les fondations d'une SADC pacifique, prospère et intégrée sont menacées ».