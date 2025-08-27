Madagascar: Mahavavy - Le PM sur le pont

Le Premier ministre, Christian Ntsay, a effectué hier après-midi une descente sur terrain pour suivre l'avancement des travaux de réhabilitation du pont de Mahavavy, dans le district d'Ambilobe. Il était accompagné du député élu dans la circonscription, Bruno Assimo, ainsi que de la maire de la commune urbaine, Zella Carbonel. Selon les précisions du Premier ministre, le chantier avance de manière satisfaisante.

Confiés au ministère des Travaux publics et à l'entreprise Colas, les travaux consistent notamment à installer une passerelle métallique destinée à assurer la continuité de la circulation entre le quartier de Laidama et la partie sud de la ville, en attendant le remplacement du pont effondré.

Entreprise adjudicataire

« Les préparatifs sont en bonne voie pour lancer de grands travaux de remblaiement sur la rive gauche de Mahavavy », a indiqué Christian Ntsay au terme de sa visite. Cette opération vise à consolider les fondations nécessaires à la pose d'un nouveau pont métallique destiné à assurer la liaison entre les parties nord et sud d'Ambilobe.

Le Chef du gouvernement a également annoncé que l'appel d'offres concernant les nouveaux ouvrages, à Mahavavy et à Ifasy, est déjà bouclé. « L'entreprise adjudicataire sera connue très prochainement », a-t-il précisé.

Saison des pluies

Le Premier ministre a tenu à remercier le président Andry Rajoelina pour son engagement constant en faveur des infrastructures durables. « Le Chef de l'État manifeste une volonté claire de trouver des solutions pérennes pour réhabiliter complètement la RN6 ainsi que les ponts de Mahavavy et d'Ifasy. Ces réalisations permettront de réduire considérablement les difficultés des populations locales, notamment en saison des pluies », a-t-il conclu.