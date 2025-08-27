Madagascar: Agriculture biologique - Des opérateurs prêts à accueillir les acheteurs internationaux au pays

L'équipe exécutive du SYMABIO (Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique) a organisé dernièrement une mission dans la partie Nord l'île.

Elle a visité principalement des entreprises membres exerçant des activités dans la filière bio, disposant de certificats de conformité attestant que leurs produits sont biologiques, et implantées dans les régions de Nosy Be, Ambanja, Sambava et Antalaha. L'objectif de cette tournée régionale était d'échanger avec les membres tout en renforçant les liens afin de mieux préparer la simulation de la prochaine mission d'achat prévue en novembre 2025.

« Cette initiative a été organisée par le SYMABIO avec l'appui du projet KCOA, dans le cadre du volet Networking & Value Chain. Cette simulation permettra de tester notre logistique, d'évaluer les itinéraires, et surtout de mieux préparer les opérateurs à accueillir des acheteurs internationaux dans des conditions professionnelles optimales, ce qui ouvrira la voie au réseautage et au développement des chaînes de valeur en aval », a expliqué le SYMABIO.

Renforcer les collaborations. Concernant le projet KCOA, mis en oeuvre par le SYMABIO et le GSDM, il s'agit d'un projet financé par la BMZ à travers la coopération allemande GIZ. Cinq pays africains, dont Madagascar, en bénéficient. L'objectif est de partager les connaissances en matière d'agriculture biologique et d'agroécologie, tout en renforçant les compétences des acteurs du secteur et en intensifiant la mise en réseau de toutes les parties prenantes.

Au terme de cette mission dans la partie nord de l'île, les opérateurs membres de cette organisation professionnelle promouvant l'agriculture biologique sont désormais prêts à accueillir des acheteurs internationaux à Madagascar.

Parallèlement, l'équipe exécutive du SYMABIO a rencontré les ministres chargés de l'Industrialisation et du Commerce ainsi que de l'Agriculture et de l'Élevage, afin de renforcer la collaboration entre secteur public et secteur privé. La promotion des filières biologiques stratégiques -- vanille, girofle, baie rose, huiles essentielles -- et la mise en place des territoires biologiques ont été discutées par les parties prenantes.

Coopération durable

Par ailleurs, la même équipe et les membres du conseil d'administration de l'organisation ont rencontré successivement Madame Antje Göllner-Scholz, chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Madagascar, et Monsieur Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne dans le pays.

« C'était l'occasion pour la nouvelle présidente du SYMABIO de partager sa vision pour son mandat et de mettre en avant les enjeux du développement de l'agriculture biologique à Madagascar. Des échanges et des perspectives de coopération entre les deux parties, notamment autour du développement durable, du commerce équitable et de l'accompagnement des opérateurs bio malgaches, ont également été établis », a-t-on souligné. Il en a été de même pour la rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne.

« Les défis et opportunités liés au développement de l'agriculture biologique à Madagascar y ont été mis en exergue. Cette rencontre a également permis de consolider les échanges autour des perspectives de coopération durable entre le SYMABIO et l'Union européenne, notamment en matière de développement durable, de pérennisation des programmes agricoles, de commerce équitable et d'accompagnement global des opérateurs bio de la Grande île », a conclu la source.