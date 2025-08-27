Madagascar: RGPH 3 - Présentation de la plateforme de partage des micro données

Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'INSTAT et avec l'appui technique et financier du Projet STATCAP-II de la Banque mondiale, a procédé récemment à la présentation officielle de la plateforme de partage des micro données issues du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGP3H) ainsi que des principales enquêtes réalisées par l'INSTAT.

Une occasion pour le secrétaire général du MEF, Andry Ramampanampanoarana de rappeler l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence, de l'ouverture des données, et de la gouvernance fondée sur des faits.

« Cette plateforme constitue une avancée majeure pour la recherche, l'élaboration de politiques publiques, et l'évaluation des actions de développement à Madagascar », précise le ministère de l'Economie et des Finances. Elle donne accès à des données statistiques désagrégées, fiables et ouvertes, issues non seulement du RGP3H, mais aussi d'enquêtes cruciales comme les vagues sur l'impact de la Covid-19 (2020-2021), ou encore l'Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) 2021-2022.

Cette démarche vise à renforcer les capacités nationales grâce à l'accès aux données brutes pour améliorer les évaluations de recherche et les résultats de la statistique régionale ; Optimiser l'allocation des ressources publiques, appuyée sur une analyse basée sur les données et améliorant la prise de décision dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, l'emploi ; promouvoir la redevabilité et le dialogue socio-économique.

Cet outil vient répondre au besoin pressant d'une meilleure disponibilité des données, condition essentielle pour une planification efficace, inclusive et adaptée aux réalités socio-économiques du pays. Le secrétaire général a salué les efforts déployés par l'INSTAT et a exprimé sa reconnaissance envers la Banque mondiale pour son accompagnement à travers le projet STATCAP-II (2023-2028).