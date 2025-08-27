Madagascar: Ravinala Airports

Infrastructures aéroportuaires : Ravinala Airports intègre le label « Malagasy ny Antsika »

Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, adhère officiellement au Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) à travers la signature solennelle du code de déontologie et l'obtention de la certification du label national « Malagasy ny Antsika ».

Cette étape marque la volonté forte de l'entreprise de s'inscrire pleinement dans le tissu économique national et de contribuer activement à la promotion des produits et du savoir-faire malgache dans les aéroports qu'elle gère.

Belle option. Cette adhésion fait de Ravinala Airports le premier acteur d'envergure nationale à obtenir le label « Malagasy ny Antsika ». Une belle option pour les usagers des infrastructures aéroportuaires d'Antananarivo et de Nosy-Be puisque, l'intégration dans le label « Malagasy Ny Antsika » est pour une entreprise, synonyme d'engagement pour la promotion des services et prestations de grande qualité.

Ce label, attribué par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) à l'issue d'un processus d'audit rigoureux, reconnaît en effet les efforts déployés par l'entreprise pour améliorer la qualité de service en collaboration avec les entités aéroportuaires et ses partenaires tout en valorisant les compétences, ressources et productions locales.

Normes internationales et spécificités malgaches. Cette labellisation se concrétise par exemple par des actions destinées à donner aux usagers l'assurance d'un traitement conforme, non seulement aux normes internationales mais également aux spécificités des consommateurs et usagers malgaches. Entre autres, le respect des obligations de conformité vis-à-vis des lois et réglementations en vigueur ;

la priorité accordée aux fournisseurs et sous-traitants locaux dans l'attribution des partenariats pour les services proposés au sein de l'aéroport, tels que le nettoyage, la maintenance, la restauration, les boutiques... ; la valorisation de l'artisanat et des produits malgaches dans les aéroports à travers diverses expositions et des espaces de ventes dédiés, tels que Taste of Madagascar, exclusivement réservés aux produits locaux ;

l'engagement en faveur de l'emploi local, avec des collaborateurs, à plus de 90%, de nationalité malgache. Ravinala Airports a également mis en place des mesures pour assurer une communication transparente envers les passagers et toutes les parties prenantes, promouvoir le savoir-faire local, et adopter une approche durable intégrant les principes de responsabilité sociale et environnementale.

Démarche de conviction

Pour Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, cette adhésion à la SIM et cette labellisation sont une démarche de conviction. « Elle reflète notre engagement en faveur d'un tissu économique tonique et une industrie malgache forte, innovante et inclusive », a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'être « le premier à recevoir le label "Malagasy ny Antsika" pour nos services aéroportuaires est une fierté, et, une reconnaissance du travail que nous menons chaque jour pour faire rayonner Madagascar ».

Le DG de Ravinala Airports de conclure que « les aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be que nous gérons sont également des plateformes stratégiques pour le développement de l'industrie à Madagascar à travers la mise en place d'infrastructures primordiales pour l'importation et l'exportation des produits issus de ce secteur comme la nouvelle gare de fret dont l'appel à manifestation d'intérêt est désormais lancé ».

Par cette démarche, Ravinala Airports confirme son ambition d'être un acteur clé du développement économique du pays, en soutenant les initiatives industrielles, en promouvant l'excellence locale, et en créant des synergies durables entre les secteurs public et privé.