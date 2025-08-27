Madagascar: Filets sociaux - 1,260 million de familles accompagnées

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le développement de compétences est un levier essentiel de l'autonomisation financière et de résilience des ménages bénéficiaires des programmes de protection sociale. 1,260 million de familles ont pu être accompagnées depuis 2016.

À Madagascar, l'efficacité des programmes de protection sociale ne se mesure pas seulement à l'aide fournie, mais surtout à leur capacité à renforcer les compétences et à transférer des connaissances. C'est en aidant les familles à devenir autonomes financièrement et plus résilientes que ces programmes peuvent véritablement faire la différence.

D'après le bilan du Fonds d'intervention pour le développement (FID), 1,260 million de familles ont été accompagnées à améliorer leur qualité de vie et à développer des activités économiques pour progresser vers l'autonomie financière. Plus de 80% des bénéficiaires ont démarré des Activités génératrices de revenu (AGR) qui ont chacune créé 1,5 à 2 emplois indirects. D'après toujours le FID, plus de 60% des bénéficiaires vivent de la formation spécifique reçue.

Compétences

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces programmes offrent aux familles bénéficiaires la possibilité d'acquérir des savoir-faire variés. Les formations couvrent des domaines allant du bien-être familial à des techniques agricoles modernes, en passant par l'élevage, l'artisanat et la gestion financière. Dans les zones urbaines, des ateliers spécialisés ciblent spécifiquement l'employabilité. Les participants peuvent apprendre des métiers tels que la pâtisserie, la coiffure, la couture, la menuiserie, la mécanique ou encore la fabrication de savon.

Ces compétences pratiques leur ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles. Le transfert de compétences se fait de manière très concrète, au sein d'espaces dédiés, appelés « espaces de bien-être », « espaces productifs » ou « champs écoles ». Ces lieux sont de véritables ateliers d'échange et de pratique qui encouragent l'entraide et le partage d'expériences.

Ce qui rend cette approche particulièrement efficace, c'est que la transmission des connaissances est assurée par des intervenants locaux issus des communautés elles-mêmes, qui sont préalablement formés par des techniciens. Cette méthode renforce non seulement le tissu social, mais elle assure également la pérennité et la pertinence des formations.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.