Madagascar: Emploi des jeunes - L'immersion professionnelle des étudiants, encouragée

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

À Madagascar, l'un des principaux obstacles à l'emploi des jeunes est la réticence des entreprises à recruter sans expérience professionnelle. Selon Miarana Ramaholison, Directrice générale de l'Excellence-Institut Supérieur du Tourisme et de l'Hôtellerie, il est crucial d'acquérir une expérience professionnelle dès le début de la formation.

Cette immersion distingue un candidat des autres sur le marché du travail. C'est dans cette optique que l'établissement propose un programme académique enrichi de conférences, d'ateliers, de visites d'entreprise et de voyages d'études.

Les étudiants bénéficient également de stages de quatre à six mois par an, ce qui équivaut à plus de 14 mois d'immersion professionnelle sur trois ans. Parmi les avantages de cette approche, on trouve également un accompagnement individuel de l'étudiant jusqu'à la fin de son cursus, de nombreuses activités extra-universitaires pour développer les compétences pratiques, la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger dès la deuxième année.

« Concernant les parcours disponibles, il y a le Manager en hôtellerie et restauration, concepteur de produits touristiques et évènementiel, guide professionnel de tourisme spécialisé en nature ou culture », a-t-elle informé.

