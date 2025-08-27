Madagascar: Surveillance régionale des pêches - Vers la création d'un centre dédié dans l'espace COI

La dernière réunion du comité de pilotage du Plan régional de surveillance des pêches (PRSP) de la Commission de l'Océan Indien (COI) en début de semaine a vu se préciser les étapes menant vers la mise en place d'un centre régional de surveillance des pêches.

Un centre de surveillance des pêches pour renforcer la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans le bassin du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Ce mécanisme de la coopération régionale dans le domaine des pêches est soutenu depuis ses débuts, il y a 15 ans, par l'Union européenne à travers différents programmes, dont le programme ECOFISH qui arrive à échéance.

C'est au cours de la réunion du comité de pilotage du PRSP les 25 et 26 août 2025 qu'ont été posés les jalons de la pérennisation du PRSP, incluant la mise en place de ce centre régional de surveillance des pêches. Un tel centre a vocation à maintenir et développer les acquis du PRSP dans la durée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Faut-il rappeler que la pêche INN dans le bassin du Sud-Ouest de l'Océan Indien représente une grave menace pour la zone sur le plan économique et environnemental, impactant sur la durabilité des ressources marines, sur la préservation des écosystèmes marins, et sur les communautés côtières qui dépendent de ces ressources.

Patrouilles régionales

Dans le cadre du programme ECOFISH, les pays participants du PRSP (les Etats membres de la COI, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et la Somalie) ont poursuivi l'organisation de missions régionales. En plus des patrouilles en mer, des missions aériennes, des moyens satellitaires, des ressources humaines et matérielles ont été mobilisées.

C'est ainsi que 65 patrouilles régionales ont été organisées dont 12 dans le cadre du programme ECOFISH, et certaines autres avec le concours de la Région Réunion à travers le programme INTERREG V. Pour rappel, le PRSP a permis de contrôler 723 navires en mer, de constater 137 infractions et de procéder au déroutement au port de 21 bateaux.

Par ailleurs, 41 missions aériennes permettant de contrôler 545 navires ont été conduites ; près de 8 millions de données de suivi des navires par satellite ont été échangées ; encore 240 inspecteurs des pêches et 49 observateurs ont bénéficié de formations techniques. Autant de réalisations qui démontrent la pertinence et l'efficacité du PRSP en termes de dissuasion et de répression face au phénomène de pêche INN.

Avec l'arrivée à échéance du programme ECOFISH, un nouveau défi opérationnel se présente aux grands acteurs du PRSP. Toutefois, ne s'arrêtant pas en si bon chemin, les Etats participants à ce plan régional de surveillance des pêches entendent relever ce défi, en assurant la pérennisation de ce dispositif régional qui a démontré son efficacité.