Madagascar: Examen CAE/EP - 4 185 candidats dans tout le pays

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Des milliers d'enseignants passent l'examen du CAE/EP pour améliorer l'éducation dans le primaire. 4 185 candidats sont inscrits à cet examen, selon le ministère de l'Education nationale.

Les 23 directions régionales de l'Éducation nationale (DREN) de Madagascar ont accueilli depuis hier l'examen national écrit du Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Écoles Primaires (CAE/EP) pour l'année 2025. Cet examen est destiné aux enseignants qui exercent dans les écoles primaires.

Au total, 4 185 candidats se sont inscrits pour cet examen, répartis dans 63 centres à travers le pays. L'objectif principal est d'améliorer la qualité de l'éducation, en ligne avec la politique nationale en la matière. L'épreuve a débuté par la matière socio-pédagogie.

Critères

Pour être éligibles, les candidats devaient remplir deux conditions essentielles. Être titulaire d'un Brevet d'Étude de Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire (BEPC) ou d'un Certificat de Fin d'Études du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire (CFEPCES), ou d'un diplôme équivalent.

Le candidat doit également avoir une expérience d'enseignement d'au moins trois ans dans une école primaire. A Madagascar, les enseignants qualifiés sont rares, en particulier dans les zones rurales, où 64 pour cent des enseignants sont des enseignants FRAM communautaires qui n'ont pas suivi de formation initiale (Ministère de l'éducation nationale, 2020).

