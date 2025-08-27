À la veille du Cosafa U17 Youth Championship, qui se tiendra du 11 au 20 septembre 2025 à Harare, au Zimbabwe, l'équipe nationale de Madagascar U17 s'apprête à accueillir un nouveau talent de taille. Ethan Darrell Eliasy Ravola Voahanginirina, plus connu sous le nom d'Ethan Eliasy, est attendu ce jour sur le sol malgache pour rejoindre les Barea U17.

Ce jeune avant-centre de 14 ans, évoluant au KVC Westerlo en Belgique, promet d'apporter une nouvelle dimension à l'effectif en vue de ce tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Polyvalent

À seulement 14 ans, Ethan Eliasy affiche un parcours impressionnant. Né le 5 novembre 2010, ce joueur d'1m83 a déjà porté les couleurs de cinq clubs belges : KV Ostende (U10), OHL (U11), Saint-Trond (U12 et U13), Beerschot (U14 et U15), et désormais Westerlo. Sa polyvalence est l'un de ses atouts majeurs.

S'il brille principalement comme avant-centre, Ethan peut également évoluer en ailier ou en milieu offensif, grâce à une conduite de balle soignée et une frappe puissante qui font déjà parler de lui. Sa maturité sur le terrain, rare pour son âge, impressionne ses entraîneurs et coéquipiers.

Doté d'un profil international, Ethan Eliasy est doté de quatre nationalités : malgache et française par son père, congolaise et belge par sa mère. Ce riche héritage culturel renforce son lien avec Madagascar, qu'il s'apprête à représenter avec fierté sous le maillot des Barea U17, dirigés par le coach Mamonjisoa Ravalison.