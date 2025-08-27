Afrique: Surf - Madagascar rêve d'une compétition internationale sur ses vagues

27 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Championnat d'Afrique de Surf s'est tenu du 15 au 17 août 2025 en Angola, réunissant les meilleurs surfeurs du continent. Cependant, la délégation malgache n'a pas pu faire le déplacement, un coup dur pour la discipline dans le pays.

Roger Fostinato, président de la Fédération Malgache de Surf et vice-président de la Confédération Africaine de Surf chargé de l'organisation, a partagé les raisons de cette absence : « Nous avons sollicité l'aide de partenaires pour financer le voyage vers l'Angola, mais nous n'avons reçu aucune réponse avant la date limite. Par conséquent, nos athlètes n'ont pas pu participer ».

Malgré cette déconvenue, Zeze reste mobilisé pour le développement du surf à Madagascar. En tant que vice-président de la Confédération Africaine de Surf, il était tenu d'assister au championnat, qui se déroulait en parallèle de l'Assemblée Générale de l'instance. Cette réunion a été l'occasion d'évoquer des projets ambitieux pour Madagascar.

« Le président de la confédération souhaite que Madagascar organise des compétitions d'envergure, comme le Championnat d'Afrique ou l'Africa Surf Tour, qui se tient deux à six fois par an. L'an dernier, nous avons réussi à organiser trois événements au sein de la confédération », a-t-il expliqué. Madagascar dispose d'atouts indéniables pour devenir une destination prisée du surf africain. « Nous avons des athlètes talentueux et des spots magnifiques pour accueillir ces compétitions », souligne le vice-président.

Cependant, il insiste sur la nécessité d'une mobilisation collective : « Cela demande l'implication de toutes les parties prenantes : autorités, sponsors et acteurs locaux ». Ce manque de moyens logistiques met en lumière les défis auxquels font face les fédérations sportives à Madagascar, malgré un potentiel évident.

