Madagascar: Victoire des Barea - Liesse populaire partout, la capitale a vibré de joie hier

Le 26 août restera gravé dans les mémoires des Malgaches comme le jour où le rêve est devenu réalité. Les Barea, portés par une ferveur populaire sans précédent, ont décroché leur billet pour la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), plongeant tout Madagascar dans une euphorie collective. Hier, dès les premières heures de l'après-midi, les rues de la capitale et des grandes villes comme Mahajanga vibraient au rythme des chants, des applaudissements et des encouragements.

Au Parvis Analakely, véritable coeur battant de la capitale, des milliers de supporters s'étaient rassemblés autour de l'écran géant pour vivre chaque instant du match contre le Soudan. L'atmosphère était déjà brûlante bien avant le coup d'envoi à 17h30 : cris, bampampa, drapeaux flottants, effervescence... tout Madagascar semblait suspendu à ce moment.

Des émotions à fleur de peau

Durant le match, chaque action des Barea provoque des vagues de frissons. Les spectateurs retenaient leur souffle à chaque incursion soudanaise dans le camp malgache. Le carton rouge infligé à Fenohasina a jeté un voile d'inquiétude sur les visages, mais la foi en l'équipe n'a jamais vacillé. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, la tension était à son comble. La prolongation a été vécue comme une épreuve collective, où personne n'a quitté sa place malgré le stress palpable.

« Nous avons fait le déplacement depuis Itaosy pour être certains de ne rien manquer. Ici, même une coupure d'électricité ne pourrait gâcher un moment aussi précieux», confiait un groupe de jeunes, les yeux rivés sur l'écran. Et puis, à la 116e minute, Toky surgit. Son but, splendide et décisif, a fait exploser de joie tout un peuple. Les cris ont résonné dans les rues et les quartiers. Les klaxons, les sifflets, les couvercles de marmite ont pris le relais pour célébrer cette victoire historique.

La fête s'est prolongée jusqu'à 23 heures dans plusieurs rues de la capitale. Cette qualification en finale du CHAN n'est pas seulement une performance sportive, elle représente aussi un véritable espoir pour Madagascar, comme lors de la CAN 2019 et avec leur honorable troisième place au CHAN 2023. Et pour la grande finale de ce week-end, la tension va encore monter d'un cran. Une nouvelle histoire s'apprête à s'écrire.