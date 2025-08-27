Madagascar: Rendez-vous culinaire - Tiakaly food festival signe sa 2e édition

Après une première édition à succès, le Tiakaly food festival revient une seconde fois. Sous l'impulsion du Tsiory Tiakaly, vlogueur sur les réseaux sociaux, ledit festival rassemble 40 enseignes réputées, toutes catégories de nourritures confondues.

Il y aura des mofo akondro, des huîtres, mais aussi des pizzas, des smash burgers, de la cuisine asiatique, des bubble tea, du pakopako et des cookies... Bref, un week-end gourmand attend les fins gourmets de la capitale.

Samedi et dimanche, l'enceinte de la Sodiama Ankorondrano se transformera en un véritable terrain gastronomique à l'occasion de la seconde édition du Tiakaly Food Festival.

« Même concept que pour la première édition, mais avec davantage de stands. Une quarantaine de spots que j'ai visités et validés en me basant sur le rapport qualité-prix seront réunis en un seul et même lieu. L'idée est de permettre au grand public de découvrir ces "plats pépites" de la capitale que j'ai dénichés depuis 2020 », a expliqué Tsiory Tiakaly lors d'une conférence de presse au Radisson Blu Ankorondrano hier.

Le thème de cette année met en avant la grande tablée. Un banquet sera concocté par une trentaine de stands présents, auquel environ 45 personnes auront le privilège de participer. L'esprit : réunir gourmets, gourmands et gastronomes autour d'un repas dégustation, comme de vieux amis partageant des victuailles.

Fort de ses 107 000 abonnés sur Facebook, 40 000 sur Instagram et 35 000 sur TikTok, Tsiory Tiakaly a commencé ses vidéos en 2020. Il y partage ses bons plans, allant des petites gargotes populaires aux tables raffinées des restaurants les plus huppés.

Seul, avec sa famille, ses proches ou même des inconnus rencontrés dans la rue, il séduit par l'authenticité de son personnage.

Il y a un an et demi, il a décidé d'en faire son métier à part entière, consacrant son temps à dénicher les meilleurs spots culinaires et à partager ses avis d'amateur éclairé pour aider ses abonnés à découvrir des adresses souvent insoupçonnées.

De fil en aiguille, l'idée du festival s'est imposée comme la suite naturelle de son aventure gastronomique.

Passionnés de bonne cuisine, soyez aux aguets !