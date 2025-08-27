Afrique: Football/CHAN 2024 - Qualification historique des Barea en finale

Madagascar se qualifie pour la première fois en finale du Championnat d'Afrique des Nations. Les Barea ont écarté les Faucons grâce à un but de Toky Rakotondraibe, inscrit à cinq minutes de la fin de la prolongation.

Victoire à dix contre onze, au bout du suspense. Sans précédent, les Barea viennent de réaliser un exploit historique en décrochant leur billet pour leur toute première finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), après avoir terminé troisièmes en 2023 en Algérie. Madagascar a battu le Soudan, 1 à 0, en demi-finale du 8e CHAN, hier soir, au stade Benjamin Mkapa de Dar es-Salaam, en Tanzanie. L'attaquant du Cosfa, Toky Niaina Rakotondraibe, a libéré toute une nation en inscrivant l'unique but à la 115e minute.

Le but fut construit avec brio : une passe de Ryan Hery Rajaonarivelo (Disciples FC), prolongée acrobatiquement par Lalaina Rafanomezantsoa, avant la conclusion au deuxième poteau de Toky. L'attaquant militaire, meilleur buteur du championnat, était entré en jeu à la 65e minute à la place d'Onja. Le score était encore vierge à la fin du temps réglementaire.

Les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe, dit « Rôrô », avaient pourtant imposé leur jeu dès l'entame, dominant les dix premières minutes sans concrétiser.

Dix contre onze

La blessure précoce d'Andy Rakotondrajoa, touché à la cuisse dès la 4e minute, a contraint le coach à revoir sa composition. Les Faucons de Jediane ont ensuite réagi : la frappe de Khedr a été repoussée par le gardien malgache Michel Ramandimbisoa, surnommé « Toldo » (20e).

Les Barea ont manqué de précision dans les transmissions, concédant plusieurs pertes de balle. La première véritable occasion malgache est venue à la 33e minute, sur une passe de Bono, mais la tête de Feno Hasina Gilles a manqué le cadre. En seconde période, une frappe du même Bono a frôlé le poteau soudanais (66e).

Le tournant est intervenu à la 78e minute, lorsque Feno Hasina a écopé d'un deuxième carton jaune, laissant les Malgaches à dix. Les Faucons ont alors accentué leur pression. À la 90e minute, Khedr a eu la balle de la qualification, mais sa frappe, face au but vide, s'est envolée au-dessus de la transversale.

La prolongation a vu le Soudan poursuivre sa domination, sans trouver l'ouverture. Puis vint la délivrance : Toky Rakotondraibe surgit au deuxième poteau et fit basculer le match, offrant à Madagascar une qualification historique.

« Incroyable, je n'arrive pas à croire à cet exploit. Je ne sais plus quoi dire. Je suis fier de mes joueurs. Bravo ! C'était difficile de jouer à dix contre onze pendant encore cinquante minutes », s'est réjoui le coach Rôrô, ému, après la rencontre.

Pour la première fois de son histoire, Madagascar disputera une finale du CHAN. Un moment de fierté nationale, gravé dans la mémoire du football malgache.