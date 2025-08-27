Ile Maurice: Medine vise à renforcer son offre touristique et hôtelière

Medine accentue son développement dans le tourisme et l'expérience hôtelière. Le pôle Lifestyle & Hospitality se concentre particulièrement sur l'ouest de l'île. Sous le slogan «The lifestyle you deserve», Medine prévoit des développements à Tamarina et SPARC, complexe de loisirs et de sport. La rénovation de l'hôtel et l'amélioration des services s'inscrivent dans cette démarche. Parallèlement, un master plan pour SPARC est en cours d'élaboration pour les cinq prochaines années afin de renforcer son attractivité et son rôle stratégique au sein de Medine Property.

«Nos projets contribuent à renforcer l'attractivité de l'Ouest en enrichissant l'offre de loisirs et d'hôtellerie», explique Jean-Benoit Nisin, Managing Director du pôle Lifestyle & Hospitality chez Medine. «Nous consolidons notre plan de croissance durable autour de la Smart City de Medine et du nouveau mall de Cascavelle, afin de créer un écosystème attractif et cohérent à proximité de nos infrastructures.»

La durabilité constitue un axe central : réduction du gaspillage alimentaire dans les unités Food & Beverages, utilisation de biofertilisants à 75 % sur le golf et optimisation de la gestion énergétique à SPARC. Le recrutement local est privilégié pour soutenir les talents mauriciens, et des collaborations avec des organisations non gouvernementales sont mises en place sur des projets de reconversion et de développement durable.

La digitalisation et un recrutement ciblé visent à assurer la stabilité des équipes et un suivi efficace des clients. À SPARC, le check-in à l'accompagnement est assisté par des outils comme Lightspeed, tout en maintenant un contact humain. Le golf utilise depuis deux mois des ramasseurs de balles automatisés et des tondeuses GPS autonomes.

Au niveau des projets, Jean-Benoit Nisin indique : «Nous poursuivons le soft refurbishment de notre hôtel, améliorons les infrastructures du golf grâce à des technologies innovantes et développons SPARC comme un véritable lieu de lifestyle pour l'Ouest. La personnalisation des services et le renforcement de notre communauté via SPARC, associés au recrutement de talents passionnés, consolident notre position de leader dans le tourisme mauricien et contribuent à faire de Medine un acteur incontournable du secteur.»