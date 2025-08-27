Gabon: Quand la politique du silence cède la place à la transparence - L'exemple de Justine Judith Lekogo

Au cours de ses échanges avec les habitants des sous-quartiers La Base et Le Paradis, dans le deuxième arrondissement de Franceville, Justine Judith Lekogo a dressé un constat sans complaisance.

Elle a rappelé que si les populations n'ont jamais été régulièrement informées des décisions qui concernent directement leur vie quotidienne, c'est parce que ceux qui détenaient jusque-là la responsabilité du destin de notre arrondissement se sont illustrés par une absence prolongée.

Ni dans les conseils municipaux où nombre de représentants brillent par leur mutisme et leur non-participation aux sessions ni à l'Assemblée nationale, les habitants n'ont trouvé de relais capables de rendre compte et de défendre leurs aspirations.

Or, pour la première fois, les populations du Deuxième Arrondissement ont reçu plus de trois comptes rendus parlementaires durant la transition, preuve tangible que lorsqu'un élu est véritablement attaché à sa circonscription, il rend compte avec rigueur et transparence.

Cette avancée est l'oeuvre d'une fille du terroir, Madame Justine Judith Lekogo, qui a choisi de rompre avec la politique du silence et de placer ses concitoyens au coeur de son action.

Elle a ainsi invité les habitants à tirer les leçons de cette expérience : ce sont nos choix qui déterminent notre quotidien et conditionnent le développement de notre arrondissement. En retour, les populations des sous-quartiers La Base, Paradis et du Sable ont exprimé avec force leur volonté de s'impliquer activement aux côtés de Madame Lekogo.

Elles reconnaissent en elle la seule personnalité politique qui échange directement avec elles, sans intermédiaires, et qui prend le temps d'écouter leurs préoccupations réelles.

Ces rencontres, parfois modestes dans leur forme mais riches par la profondeur des échanges, constituent bien plus que de simples causeries : elles marquent une étape essentielle dans la construction d'un projet collectif, porté par et pour les populations, et fondé sur leurs besoins concrets. Ce nouvel élan témoigne de la maturité et de la détermination des habitants à s'approprier leur destin, en s'adossant à une représentante qui a fait de la proximité et de la transparence ses principes cardinaux.