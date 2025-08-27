Gambie: Le gouvernement a intercepté 711 migrants éventuels depuis janvier 2025

« Depuis janvier de cette année, les patrouilles d'immigration ont intercepté 711 migrants éventuels, refusé l'entrée à 29 personnes et expulsé 59 immigrants sans papiers de différentes nationalités », selon Mr Abdoulie Sanyang, le ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur a fait cette révélation lors du dialogue de Mansa Kunda. Il a mis en exergue le renforcement de la ferme position du gouvernement sur l'immigration clandestine, décrivant la sécurité des frontières comme une priorité nationale, compte tenu de la situation stratégique du pays.

Il a révélé que le gouvernement avait mis en place un ensemble ambitieux de réformes et de mesures opérationnelles visant à renforcer la sécurité nationale, à lutter contre la criminalité et à renforcer la gestion des frontières dans le cadre de la transformation en cours du secteur de la sécurité.

Les responsables ont noté que ces mesures, associées à la mise en place de nouvelles technologies de surveillance telles que le Système d'Analyse des Données sur les Migrations (MIDAS) et le Système Intégré de Contrôle de l'Immigration (IICS), ont considérablement amélioré la surveillance des frontières. « Le nombre d'arrivées de Gambiens en Europe a fortement diminué, passant de 9 000 en 2023 à 3 000 en 2024, une évolution qui, selon les autorités, a renforcé le dialogue avec les partenaires européens. »

Il a révélé que la Gambie accueille actuellement 4 099 réfugiés provenant de 21 pays, tandis que 504 demandes d'asile sont en cours d'examen. « Parallèlement à la gestion des frontières et au maintien de l'ordre, le gouvernement poursuit un vaste programme de réformes législatives qui comprend le projet de loi sur la police, le projet de loi sur le contrôle des drogues, le projet de loi sur les prisons, le projet de loi sur l'immigration et le projet de loi sur les services d'incendie et de secours, ainsi qu'une révision de la loi sur les Sociétés de Sécurité Privées. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du programme élargi de réforme du secteur de la sécurité, qui vise à renforcer la responsabilité, la transparence et l'efficacité des institutions chargées de l'application de la loi. »

« En réponse aux recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations, le ministère a également achevé l'élaboration d'un projet de loi sur la Commission pour la paix et la réconciliation, rédigé à l'issue de consultations nationales avec le soutien du PNUD. Une fois promulgué, ce nouveau texte servira de cadre national pour la consolidation de la paix, le dialogue et la résolution des conflits, complétant ainsi la nouvelle unité de consolidation de la paix créée par le ministère. »

En matière d'infrastructures, il a déclaré que son ministère a entrepris le processus de décentralisation des services chargés de maintien de l'ordre en vue de la prestation de services dans tout le pays. « Quatre commissariats de police de référence ont été mis en service dans la région du Grand Banjul, et cinq autres sont en cours de construction à Brikama, Soma, Farafenni, Basse et Maca Masireh », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l'inauguration du commissariat de police de référence d'Essau avait été qualifiée d'étape importante dans la modernisation de la police, tandis que les travaux se poursuivent sur le complexe polyvalent de Kairaba et les nouveaux commissariats de Kalagi et Mansakonko. « Aux frontières, trois complexes ultramodernes à Amdalai, Giboro et Kerr Ali/Farafenni, financés par le Japon par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, devraient être inaugurés prochainement, et ce, en vue de renforcer la coordination et l'interopérabilité entre les agences. »

Mr Sanyang a réaffirmé la détermination du gouvernement à réduire la criminalité au strict minimum et à veiller à ce que les réformes, les infrastructures et la technologie s'accordent pour construire une Gambie plus sûre et plus sécurisée pour tous les citoyens.

Concernant les drogues, il a noté que la police gambienne et l'Agence de Lutte Contre les Stupéfiants ont enregistré des résultats exceptionnels malgré le manque de financement. « Les taux de détection des crimes graves, notamment les meurtres, les vols à main armée, les viols et les cambriolages, ont connu une amélioration, tandis que la présence policière dans les communautés a été renforcée grâce à l'addition de 19 nouveaux véhicules de patrouille 4x4. »

« Parallèlement, l'Agence de Lutte Contre les Stupéfiants a intercepté des quantités record de cocaïne et de haschisch ces dernières années, démantelant ainsi les chaînes d'approvisionnement internationales et gagnant le respect de la communauté internationale des forces de l'ordre. »

