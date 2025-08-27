Algérie: APN - L'importance qu'accorde le pays au renforcement de la coopération Sud-Sud soulignée

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Toufik Guezout, a souligné, depuis le Guatemala, l'importance qu'accorde l'Algérie au renforcement de la coopération Sud-Sud, considérant que la diplomatie parlementaire constitue "un levier essentiel pour rapprocher les peuples et bâtir des partenariats durables", a indiqué mercredi un communiqué de l'assemblée.

M. Guezout "a prononcé une allocution au nom du président de l'APN, M. Brahim Boughali, devant l'Assemblée générale du Parlement centraméricain (Parlacen), tenue en son siège permanent au Guatemala, dans laquelle il a exprimé la fierté de l'Algérie de ses relations de coopération parlementaire avec les pays de la région", insistant sur "l'importance qu'accorde l'Algérie au renforcement de la coopération Sud-Sud, la diplomatie parlementaire étant un levier essentiel pour rapprocher les peuples et bâtir des partenariats durables", précise-t-on de même source.

Il a mis en avant "les efforts de l'Algérie dans le cadre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, notamment dans la défense de la cause palestinienne et l'appel à l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien", ajoutant que "l'Algérie, en tant que plus grand pays d'Afrique, oeuvre à être une passerelle de communication entre l'Afrique et l'Amérique centrale, au service des intérêts des peuples des deux continents".