Algérie: APN - L'importance qu'accorde le pays au renforcement de la coopération Sud-Sud soulignée

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Toufik Guezout, a souligné, depuis le Guatemala, l'importance qu'accorde l'Algérie au renforcement de la coopération Sud-Sud, considérant que la diplomatie parlementaire constitue "un levier essentiel pour rapprocher les peuples et bâtir des partenariats durables", a indiqué mercredi un communiqué de l'assemblée.

M. Guezout "a prononcé une allocution au nom du président de l'APN, M. Brahim Boughali, devant l'Assemblée générale du Parlement centraméricain (Parlacen), tenue en son siège permanent au Guatemala, dans laquelle il a exprimé la fierté de l'Algérie de ses relations de coopération parlementaire avec les pays de la région", insistant sur "l'importance qu'accorde l'Algérie au renforcement de la coopération Sud-Sud, la diplomatie parlementaire étant un levier essentiel pour rapprocher les peuples et bâtir des partenariats durables", précise-t-on de même source.

Il a mis en avant "les efforts de l'Algérie dans le cadre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, notamment dans la défense de la cause palestinienne et l'appel à l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien", ajoutant que "l'Algérie, en tant que plus grand pays d'Afrique, oeuvre à être une passerelle de communication entre l'Afrique et l'Amérique centrale, au service des intérêts des peuples des deux continents".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.