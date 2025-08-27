Algérie: ANP - Des tentatives d'introduction de plus de 3 qx de kif traité mises en échec

Des tentatives d'introduction de plus de trois (3) quintaux de kif traité via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec, lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période du 20 au 26 août, indique mercredi un bilan opérationnel de l'ANP.

"Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période allant du 20 au 26 août 2025, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, "des détachements de l'ANP ont arrêté 3 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national", note le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 44 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 3 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 889505 comprimés psychotropes ont été saisis".

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Illizi et Djanet, des détachements de l'ANP "ont arrêté 404 individus et saisi 32 véhicules, 219 groupes électrogènes, 189 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", ajoute le communiqué.

De même, "13 autres individus ont été appréhendés et un pistolet automatique, 5 fusils de chasse, 25040 litres de carburant, ainsi que 10 quintaux de tabacs et 3,34 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes".

Par ailleurs, les Garde-côtes "ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 58 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 590 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national", conclut le bilan de l'ANP.