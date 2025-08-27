Algérie: Extinction d'un incendie à Bejaia et poursuite des opérations de surveillance et de prévention

ALGER — Les services de la Protection civile ont maîtrisé totalement le feu de forêt qui s'est déclaré dans la wilaya de Bejaia, tandis que les opérations de refroidissement et de surveillance préventive se poursuivent toujours, indique, mercredi, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Dans le cadre du suivi de la situation sur le terrain concernant l'incendie qui s'est déclaré au lieu dit "Ikherrazen", dans la commune de Boukhelifa, daïra de Tichy, (w.Béjaia), les services de la Protection civile ont réussi à maîtriser totalement l'incendie et à éviter sa propagation aux agglomérations limitrophes, tandis que les opérations de refroidissement et de surveillance préventive se poursuivent toujours, pour parer à tout imprévu", précise la même source.

"Un poste de commandement opérationnel a été mis en placé, en vue de garantir une coordination étroite entre les différents intervenants sur le terrain, où les efforts d'intervention ont été renforcées par 86 agents de différents grades, 15 camions d'intervention de différents types, les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts de la wilaya de Bejaia et le détachement régional de lutte contre les feux de forêts de la wilaya de Sétif, ainsi que la mobilisation de six (6) avions bombardiers d'eau de type AT802 et d'un avion BE200 relevant de l'Armée nationale populaire (ANP)", note le communiqué.