Algérie: Blida - La PC poursuit ses efforts pour éteindre l'incendie de la forêt de Chréa

BLIDA — Les équipes d'intervention de la Protection civile poursuivent, mercredi, leurs opérations pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans la forêt de Chréa (Blida), alors que plusieurs familles ont été évacuées des zones à risque, a indiqué la Protection civile dans un communiqué.

Selon la même source, d'importants moyens ont été mobilisés, dont les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts des wilayas de Blida, Médéa, Chlef et Bouira, ainsi que l'unité nationale d'instruction et d'intervention.

Un dispositif aérien composé de six (6) avions bombardiers d'eau de type AT802 et deux (2) avions BE200 relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), a également été mobilisé.

Le wali de Blida, Brahim Ouchen, accompagné du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, s'est rendu sur place pour suivre l'évolution des opérations d'extinction.

A l'occasion, les services de la Protection civile et les autorités locales ont appelé les citoyens à éviter de se rendre dans la zone de Chréa, afin de préserver leur sécurité et de faciliter le travail des équipes d'intervention.