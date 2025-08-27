Algérie: Hidaoui prend part aux travaux du Sommet mondial de la jeunesse en République du Tatarstan

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui prendra part, à partir de mercredi à Kazan, capitale de la République du Tatarstan (Russie), aux travaux du Sommet mondial de la jeunesse 2025, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette participation, qui s'étalera jusqu'au 30 août, intervient en réponse à deux invitations officielles émanant du président de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et du ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, précise-t-on de même source.

Le Sommet mondial de Kazan, qui réunira de nombreux responsables d'instances internationales officielles, ainsi que les ministres de la Jeunesse, de l'Education et des Sciences, de la Culture, du Travail et de la Numérisation des pays participants, constitue "une plateforme internationale pionnière" regroupant également "les jeunes leaders et les acteurs du changement issus des pays membres de l'OCI, du groupe des BRICS et de la région de l'Asie-Pacifique".

Avec pour thème cette année "L'éducation de la personnalité à l'ère des changements mondiaux: le développement de carrière fondé sur les valeurs", le sommet vise à "débattre des opportunités et défis auxquels la jeunesse est confrontée face aux mutations mondiales accélérées mais aussi à renforcer la coopération internationale en matière d'autonomisation des jeunes".

Les participants se pencheront également sur "les moyens de renforcer l'éducation fondée sur les valeurs, de développer les compétences de leadership chez les jeunes et de les préparer professionnellement à s'adapter aux transformations technologiques et socioéconomiques actuelles".

Le sommet, ajoute le communiqué, prévoit également "des activités de qualité, dont le Prix mondial de la jeunesse pour le leadership, ainsi que le Forum du leadership et de la coopération internationale", des initiatives visant à "encourager l'entrepreneuriat des jeunes et à consacrer une culture de l'innovation et de la responsabilité sociétale".

A cette occasion, M. Hidaoui présentera "l'expérience de l'Algérie en matière d'autonomisation et de soutien aux jeunes, à travers un ensemble de mécanismes et de mesures juridiques qui renforcent leur participation dans la prise de décision, notamment dans les domaines politique et économique", en sus des "programmes nationaux visant à développer leurs capacités de leadership et à stimuler leur esprit d'initiative".

Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse tiendra une série de rencontres bilatérales avec plusieurs ministres de la Jeunesse, responsables d'organismes participants, jeunes leaders et représentants de conseils de jeunes de différents pays du monde, dans le but de "partager les expertises et d'assurer une action commune durable au service des causes de la jeunesse aux niveaux régional et international", note le communiqué.