Algérie: Rebiga rend visite au moudjahid Rabah Zerari pour s'enquérir de son état de santé

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, a rendu visite, mardi, au moudjahid symbole Rabah Zerari dit Commandant Azzedine, pour s'enquérir de son état de santé, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Le Commandant Azzedine, "un des symboles nationaux, était un officier de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la wilaya IV historique, chef du Commando Ali Khodja durant la Glorieuse révolution de libération", ainsi que "membre du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA), et adjoint au Chef d'état-major général de l'ALN", précise la même source.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "l'attention particulière que porte le secteur aux symboles de la Révolution nationale, en reconnaissance de leurs sacrifices et leur rôle majeur dans le processus de libération nationale".

A noter que le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit veille au suivi de l'état de santé des moudjahidine, à travers "un accompagnement socio-sanitaire permanent, pour accomplir son devoir et consacrer la culture de fidélité et de reconnaissance", note le communiqué.