Le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) PAMOJA 2024 touche à son apogée avec une finale historique opposant le Maroc à Madagascar, ce samedi 30 août 2025, au Moi International Sports Centre de Kasarani, à Nairobi.

Double tenant du titre, le Maroc s'est qualifié pour la finale après une victoire aux tirs au but (5-3) face au Sénégal, champion en titre, à l'issue d'un match nul 1-1 après prolongation à Kampala.

Il s'agit de la troisième finale de CHAN pour les Lions de l'Atlas en six ans, confirmant leur statut de référence dans la compétition.

De son côté, Madagascar a écrit une page inédite de l'histoire du football africain en accédant pour la première fois à une finale du CHAN.

Le héros du jour, Toky Rakotondraibe, entré en cours de jeu, a offert la victoire aux siens grâce à un but décisif inscrit à la 116e minute face au Soudan à Dar es Salaam. Cette performance fait de Madagascar la toute première nation de la zone COSAFA à atteindre ce stade du tournoi.

La finale promet un affrontement captivant : le Maroc visera un troisième sacre historique, tandis que Madagascar tentera de conclure son incroyable parcours par un tout premier titre continental.

La veille, le vendredi 29 août 2025, le Stade National Mandela de Kampala accueillera la petite finale opposant le Sénégal au Soudan, les deux équipes espérant terminer leur aventure sur une note positive après des défaites serrées en demi-finale.

Programme des matches :

Vendredi 29 août 2025 - Match pour la 3e place

· 18h00 - Soudan - Sénégal / Stade National Mandela, Kampala

Samedi 30 août 2025 - Finale

· 18h00 - Madagascar - Maroc / Moi International Stadium, Nairobi