Tunisie: Les motos, responsables de près de la moitié des accidents de la route en 2025

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le mercredi 27 août 2025, le lieutenant Sawssen Nwajaa, chef du département de la communication du bureau régional du Centre à l'Observatoire National de la Sécurité Routière, a déclaré que les motos ont été impliquées dans 49,52 % des accidents de la route depuis le début de l'année 2025. Cela a entraîné 1 632 accidents et 341 décès.

Dans une interview téléphonique sur les ondes de la radio Monastir, elle a ajouté que malgré une baisse du nombre d'accidents par rapport à l'année précédente, le nombre de décès est en augmentation. Selon elle, cela montre que les accidents sont devenus plus graves et que la plupart sont désormais mortels.

Nawajaa a également révélé que deux nouvelles initiatives législatives visant à réglementer les motos ont été approuvées lors d'un conseil ministériel et seront bientôt soumises à l'Assemblée des Représentants du Peuple (parlement tunisien).

Elle a précisé que ces initiatives proposent un cahier des charges pour garantir la qualité des motos lors de leur fabrication, vente et assemblage. Elles prévoient également l'introduction d'une plaque d'immatriculation et d'une carte grise, ainsi qu'un suivi des contrevenants. Elle a souligné que la sanction pour la conduite d'une moto sans permis de conduire est une amende de 500 dinars ou une peine de six mois de prison.

