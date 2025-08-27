Tunisie: Ligue 1/Championnat National (4e journée) - CA - Des changements inévitables

Faouzi Benzarti accordera sa confiance à Khan, Kinzumbi et Shili pour rebondir sur un terrain hostile. Pour le poste de gardien, Yefreni est dans le doute, même si son entraîneur a encore confiance en lui.

Quand il a débarqué au CA à la fin de la saison 23-24, Faouzi Benzarti n'a pas réussi à rafler le billet pour la finale de la coupe devant le CAB à Bizerte. Il ne garde pas forcément de bons souvenirs de ce terrain hostile, tout comme le CA, battu l'année dernière in extremis et après avoir raté un penalty par Khadhraoui.

Après deux premières victoires rassurantes pour le moral et le mental, le CA est retombé dans ses travers avec cette douloureuse défaite face à l'ESZ à Radès. Une défaite qui a mis fin à cette euphorie exagérée et ces conclusions hâtives sur la qualité de l'équipe et de ses joueurs.

Ce fut une défaite utile puisqu'elle a mis le CA devant le miroir : une équipe qui a bâclé sa préparation et qui n'a pas de grands joueurs. Maintenant, Benzarti, complètement à côté de la plaque face à Zarzis, devra lui aussi rebondir et mieux choisir son onze et son plan de jeu, sachant qu'il n'a pas eu le temps de tout corriger.

Mais pour un entraîneur aussi chevronné, il est redevable du meilleur. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'il devra aider son équipe à ramener trois points de Bizerte qui lui permettront de mieux aborder la trêve et à élever le niveau de son équipe.

Un milieu revu

La défaillance majeure des Clubistes contre l'ESZ est venue de l'entrejeu. Désorganisé, lent, peu créatif, ce milieu a condamné l'équipe. Le duo Zemzmi-Sghaier a confirmé ses limites avec un taux élevé de mauvaises passes et de duels perdus.

Aujourd'hui, il y aura au moins un changement : Saidou Khan, lancé en fin de match vendredi dernier, sera partant dans le rôle de milieu défensif axial.

Zemzmi devrait conserver sa place faute d'alternatives, alors que Aït Malek, brouillon dans le rôle de médian, devrait être là comme relayeur. Des changements aussi sur les ailes avec l'éventuelle titularisation de Kinzumbi à droite.

A gauche, Khadhraoui, inefficace et transparent en dépit des occasions données, devrait rester sur le banc à l'avantage de Mesmari.

En pointe de l'attaque, Chaouat reste l'unique choix possible. L'ex-Etoilé fait de grands efforts, mais reste esseulé et desservi par ses équipiers. Des changements encore, mais cette fois en défense.

De l'avis de Benzarti lui-même, des erreurs impardonnables ont été commises à ce niveau. Téné Wills écarté, c'est Shili qui reste le candidat pour remplacer Houssem Ben Ali qui reviendra après la trêve.

Et le poste de gardien ? L'erreur monumentale de Ghaith Yefreni sur le premier but reste encore dans les esprits. Ce gardien, discret et toujours correct, est fustigé par une grande partie du public.

Son concurrent Chamekh a, c'est vrai, de meilleures qualités athlétiques et un meilleur jeu de pied, mais Benzarti n'a pas encore décidé. Les deux gardiens restent en ballottage jusqu'à aujourd'hui.

Ce ne serait pas une surprise de voir Yefreni partir dans les bois. Ce sera un match tactique et dur à manier. Les Clubistes évolueront face à un adversaire motivé et un public passionné, chose qui devra les pousser à jouer avec cran.

On ne s'attend pas à une énorme amélioration, mais comme c'est le cas pour le match de l'ESS à Sousse, si le mental suit et que les joueurs commettent moins d'erreurs fatales, les chances demeurent intactes.