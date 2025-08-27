Tunisie: Etablissements scolaires - Des projets d'extension pour un coût s'élevant à 100 millions de dinars

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Anis Kouki, directeur général des constructions et des équipements au ministère de l'Éducation, a annoncé ce mercredi la création de 17 nouvelles écoles pour un coût total de plus de 49 millions de dinars.

L'objectif est d'augmenter la capacité d'accueil et de réduire la pression sur plusieurs établissements.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, il a également ajouté que des projets d'extension sont en cours, incluant la création de 336 nouveaux espaces, tels que des laboratoires informatiques, des laboratoires techniques, des espaces sportifs et des espaces dédiés aux activités culturelles, pour une valeur de 50 millions de dinars.

