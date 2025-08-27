Tunisie: Oussama Sahnoun exige l'adoption du plan de développement avant le budget

27 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Oussama Sahnoun, vice-président de la commission des Finances au Conseil national des régions et des collectivités locales, a déclaré qu'il était impossible d'examiner le projet de loi de finances pour 2026 avant la discussion et l'adoption du plan de développement.

Intervenant ce mercredi 27 août 2025 sur les ondes de la Radio nationale, il a indiqué que ce dysfonctionnement aurait pu être évité en travaillant et en approuvant le plan de développement en amont.

L'intervenant a fait référence à la déclaration de la Cheffe du gouvernement concernant l'intégration des grandes orientations du plan de développement dans le projet de loi de finances 2026, en ajoutant que cette opération était inconcevable avant la validation dudit plan.

M. Sahnoun a souligné que la déclaration de la Cheffe du gouvernement soulève une grande interrogation, étant donné que le plan de développement n'en est encore qu'à sa version préliminaire

