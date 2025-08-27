Tunisie: Restauration de la Mosquée Maazouzine à Djerba

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le mois d'août 2025 restera une date marquante pour le patrimoine religieux et architectural de l'île de Djerba, inscrite depuis 2023 sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Du 10 au 25 août 2025, la mosquée historique de Mezraya, connue sous le nom de Mosquée Maazouzine, a bénéficié d'un Chantier-École de restauration exemplaire.

Cette initiative a été menée conjointement par l'ESAD (École Supérieure d'Architecture d'Audiovisuel et de Design de Tunis) et l'ENAU (École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme), sous la direction de M. Mouldi Chaabani, Directeur de l'ESAD.

Le projet a bénéficié de l'autorisation de l'Institut National du Patrimoine (en date du 8 aout 2025).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan financier, la réussite de l'opération doit beaucoup à l'appui de l'entreprise Bab Bhar Travaux ainsi qu'à Ben Jemaa Motors (Groupe Ben Jemaa) et à TPR (Groupe Bayahi), deux partenaires déjà engagés ces dernières années dans des actions de sauvegarde du patrimoine Djerbien.

Au coeur du projet, 50 étudiants en architecture de l'ESAD et de l'ENAU ont activement participé aux travaux.

Leur engagement, leur sens de la responsabilité et leur motivation ont non seulement contribué à la réussite du projet, mais ont également constitué une expérience pédagogique inestimable.

Ce chantier a permis aux étudiants d'acquérir, sur le terrain, des compétences pratiques en matière de restauration et de conservation du patrimoine, tout en nourrissant un sentiment profond de fierté et d'appartenance.

Une mosquée retrouvée, une mémoire préservée

La restauration de la mosquée Maazouzine a permis de redonner toute sa dignité à ce monument emblématique, reflet de la richesse et de la beauté de l'architecture djerbienne.

Au-delà de la restauration de l'édifice, cette opération met en lumière l'importance de l'action collective - institutions, société civile, mécènes et étudiants unissant leurs forces - pour préserver et valoriser le patrimoine.

Elle ravive l'espoir d'une véritable mise en valeur du patrimoine architectural de Djerba et, au-delà, de l'ensemble du patrimoine tunisien.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.