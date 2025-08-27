Tunisie: Restauration de la Mosquée Maazouzine à Djerba

Le mois d'août 2025 restera une date marquante pour le patrimoine religieux et architectural de l'île de Djerba, inscrite depuis 2023 sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Du 10 au 25 août 2025, la mosquée historique de Mezraya, connue sous le nom de Mosquée Maazouzine, a bénéficié d'un Chantier-École de restauration exemplaire.

Cette initiative a été menée conjointement par l'ESAD (École Supérieure d'Architecture d'Audiovisuel et de Design de Tunis) et l'ENAU (École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme), sous la direction de M. Mouldi Chaabani, Directeur de l'ESAD.

Le projet a bénéficié de l'autorisation de l'Institut National du Patrimoine (en date du 8 aout 2025).

Sur le plan financier, la réussite de l'opération doit beaucoup à l'appui de l'entreprise Bab Bhar Travaux ainsi qu'à Ben Jemaa Motors (Groupe Ben Jemaa) et à TPR (Groupe Bayahi), deux partenaires déjà engagés ces dernières années dans des actions de sauvegarde du patrimoine Djerbien.

Au coeur du projet, 50 étudiants en architecture de l'ESAD et de l'ENAU ont activement participé aux travaux.

Leur engagement, leur sens de la responsabilité et leur motivation ont non seulement contribué à la réussite du projet, mais ont également constitué une expérience pédagogique inestimable.

Ce chantier a permis aux étudiants d'acquérir, sur le terrain, des compétences pratiques en matière de restauration et de conservation du patrimoine, tout en nourrissant un sentiment profond de fierté et d'appartenance.

Une mosquée retrouvée, une mémoire préservée

La restauration de la mosquée Maazouzine a permis de redonner toute sa dignité à ce monument emblématique, reflet de la richesse et de la beauté de l'architecture djerbienne.

Au-delà de la restauration de l'édifice, cette opération met en lumière l'importance de l'action collective - institutions, société civile, mécènes et étudiants unissant leurs forces - pour préserver et valoriser le patrimoine.

Elle ravive l'espoir d'une véritable mise en valeur du patrimoine architectural de Djerba et, au-delà, de l'ensemble du patrimoine tunisien.