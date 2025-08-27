Tunisie: Pharmacies privées-CNAM au bord de la crise - 200 millions de dinars d'impayés

Malika El Moudir Vice-Présidente du syndicat des pharmacies privées, a confirmé ce mercredi 27 août 2025 que la relation entre les pharmacies privées et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) est tendue, et que le secteur fait face à une véritable crise.

Dans une déclaration à l'émission « Expresso », la pharmacienne a expliqué que la CNAM viole les clauses de la convention de 2019, tant sur le plan financier que technique. Elle a souligné que les montants dus aux pharmaciens s'élèvent à près de 200 millions de dinars et n'ont pas été versés depuis plus de six mois.

Elle a ajouté que les pharmacies reposent sur des équilibres financiers délicats et que, sans la liquidité nécessaire, elles ne pourront plus payer leurs fournisseurs ni couvrir leurs dépenses de fonctionnement, ce qui constitue un « signal d'alarme » menaçant la pérennité du secteur.

Mme El-Modir a rappelé que les pharmacies représentent la première ligne du système de santé, appelant les ministères des Affaires sociales et la CNAM à intervenir pour résoudre la crise qui a débuté en mars dernier.

Elle a dénoncé le manque de sérieux dans la communication avec les pharmacies, malgré la disponibilité des ressources financières au sein de la Caisse.

Elle a indiqué que le retard des paiements a entraîné une pénurie de médicaments sur le marché, exigeant que les problèmes techniques soient résolus dans de nombreux centres et régions.

Elle a insisté sur la nécessité pour la CNAM de respecter la relation contractuelle et l'accord conclu avec les pharmacies privées, qui arrive à expiration à la fin de cette année, déplorant que le même scénario se répète chaque année.