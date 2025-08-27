Tunisie: Ligue 1/Championnat National (4e journée) - CAB - Se ressaisir !

Contre le CA à Bizerte, les Cabistes essaieront de se réconcilier avec leur public...

La défaite subie au Zouiten le week-end passé, face à la JSO, est considérée comme un accident de parcours si l'on se réfère aux prestations des deux premières rencontres. En recevant cet après-midi les Clubistes de Bab Jedid, le CAB a justement une opportunité de le prouver et par conséquent de se reprendre. Et il en est capable pour deux raisons évidentes.

En effet, l'arrivée aux commandes de Chokri Bejaoui, un enfant du club, est en elle- même un stimulant pour les joueurs, sans oublier un public inconditionnel acquis totalement à la cause de son équipe. En outre, la dernière apparition de Abdou Seydi sous les couleurs « jaune et noir » avant son départ au club Ahly Benghazi est un atout supplémentaire pour booster ses équipiers et les pousser à se surpasser à cette occasion.

Il est à relever également que le CAB du Stade 15-Octobre diffère de celui qui évolue en dehors de ses bases. Ce match contre le CA verra donc des locaux encouragés à fond pour remporter leur première victoire de la saison. Certes, ce ne sera pas facile devant un adversaire défait chez lui lors de la dernière journée, mais la mission n'est pas non plus impossible. Espérons que les acteurs gratifieront les présents d'un beau spectacle et que la partie se déroulera dans un esprit sportif digne de ces deux grandes équipes.

Retour de Bougatfa

La formation cabiste enregistre tout à l'heure le retour du défenseur Farouk Bougatfa, une présence qui sera appréciée à sa juste valeur quand on connaît la solidité de l'axial cabiste.

Dans ce cas, Abdou Seydi avancera d'un cran pour se retrouver à l'entrejeu en tant que milieu défensif associé certainement à Aymen Amri et Aala Dridi, probablement d'entrée. Dans une position plus avancée, Cissoko a de fortes chances de jouer titulaire pour distiller des balles décisives aux attaquants Ayendie et Ahmed Amri (ou Timi). Quant à Momar Diop, Fellahi, Berrima, Mideni, Mouelhi, ils constitueront une belle brochette de suppléants et se tiendront prêts à apporter leur contribution...

Formation probable

Hanzouli( Maktouf)-Guessmi-Rhimi- Allala-Bougatfa-Abdou Seydi- Aymen Amri-Aala Dridi-Cissoko-Ahmed Amri (Timi)-Ayendi.