Tunisie: Ministère des Domaines de l'État - Cession de plus de 5 hectares de terres domaniales au profit de la « SNIT »

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur général des affaires juridiques au ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Nejmeddine Nouar, a déclaré mercredi 27 août 2025 que plus de 5 hectares de terres domaniales ont été cédés en 2025 à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) pour la construction de lots d'habitation destinés aux catégories à revenu limité.

Lors de son passage dans l'émission « Youm Saïd », il a ajouté que la cession de ces terres pour un dinar symbolique au profit de structures publiques, telles que la SNIT et l'Agence Foncière d'Habitation (AFH), s'inscrit dans le rôle social et régulateur de l'État visant à fournir des logements abordables aux personnes à faible revenu.

Dans le même contexte, il a précisé que le document préliminaire du plan de développement pour la période 2026-2030 repose sur plusieurs axes, dont les plus importants sont la valorisation du rôle social des propriétés domaniales et la mise à disposition de logements décents pour les catégories vulnérables.

