Afrique: Éducation et intelligence artificielle - L'UNESCO trace les lignes d'un futur éthique

La Semaine de l'apprentissage numérique 2025 se déroulera du 2 au 5 septembre. Cet événement annuel phare de l'UNESCO sur l'impact des technologies émergentes sur l'éducation rassemblera plus de 1 000 participants autour de 40 sessions sur quatre jours, a annoncé un communiqué de l’organisme.

Sous le thème « L'IA et le futur de l'éducation : bouleversements, dilemmes et perspectives », la Semaine de l'apprentissage numérique 2025 contribuera à lancer des pistes pour une intégration de l’IA dans l’éducation qui soit équitable, éthique et centrée sur l’humain, en veillant à ce que la technologie soit un moteur de progrès inclusif, indique l’UNESCO.

En effet, ce sera une occasion pour l’organisme de dévoiler leur nouveau rapport intitulé « L'IA et le futur de l'éducation : bouleversements, dilemmes et perspectives », regroupant 21 contributions de penseurs et experts à la pointe de la recherche en IA et éducation.

Aujourd’hui, vivant dans un monde où l’IA est en pleine expansion, l’UNESCO présentera également de nouvelles données sur l'IA dans l'enseignement supérieur, issues d'une enquête menée auprès de ses Chaires UNESCO.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats montrent que si 9 répondants sur 10 utilisent des outils d'IA dans leur travail, seulement 50 % se sentent confiants dans leur compréhension des fondements technologiques et des applications pédagogiques et de recherche de l'IA, et seulement 34 % rapportent des expériences positives avec les évaluations assistées par IA, a indiqué l’organisme.

Par conséquent, il estime que les outils d'IA doivent s'additionner aux dimensions humaines et sociales de l'apprentissage, et non les remplacer. Son utilisation doit s’inscrire dans un cadre éthique clair, garantissant la vie privée et l’autonomie des enseignants comme des apprenants.

À cet égard, La Semaine offrira un espace de dialogue essentiel sur les intersections entre technologie et avenir de l'éducation. Les ministres présents adopteront une déclaration qui tracera la voie vers un avenir équitable, éthique et centré sur l'humain en matière d'IA dans l'éducation.

À rappeler qu’à l'initiative de sa Directrice générale Audrey Azoulay, l'UNESCO a publié en septembre 2023 les premières Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche, ainsi que deux référentiels de compétences en IA pour les élèves et les enseignants en 2024, portant à la fois sur les opportunités et les risques de l'IA, et proposant notamment une limite d'âge de 13 ans pour l'utilisation de l'IA générative par les élèves.