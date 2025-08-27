Ile Maurice: Une adolescente recueillie après des mois de détresse et de prostitution

Nous en savons un peu plus au sujet de cette adolescente de 16 ans qui a été prise en charge en fin de semaine après avoir été retrouvée sans domicile fixe et confrontée à des situations de grande vulnérabilité.

Selon ses déclarations, elle vivait avec son père à Cassis, mais le duo a été expulsé pour non-paiement du loyer. Le père l'aurait ensuite confiée à un ami à Résidence La Cure pendant environ un mois et demi, période durant laquelle la jeune fille aurait été contrainte, selon ses dires, à se prostituer.

Jeudi, après avoir été expulsée de cette nouvelle résidence, elle s'est rendue au poste de police de Vallée-des- Prêtres pour demander de l'aide. Les agents ont immédiatement réagi : ils l'ont écoutée, ont pris sa situation très au sérieux et l'ont conduite à l'hôpital sans délai pour soins et suivi.

Les autorités ont tenté de joindre le père, qui a refusé de s'occuper de sa fille, invoquant son absence de ressources et de logement.

Le dossier est désormais suivi par le Family Support d'Abercrombie, et le père devrait être prochainement interpellé par les autorités.

Rappelons qu'une première alerte avait été lancée le 21 août, lorsque les policiers de Vallée-des-Prêtres avaient rencontré la jeune fille à l'hôpital Jeetoo, où elle avait expliqué avoir été abandonnée par son père depuis 2024 et n'avoir eu aucun lieu de résidence stable depuis.

Les enquêteurs avaient alors fait appel à la brigade pour la protection de la famille et à la Child Development Unit afin de garantir la sécurité et le suivi de l'adolescente.