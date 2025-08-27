Ile Maurice: Un homme agressé à la tête au katana

Un habitant de Belle-Mare de 28 ans a été agressé dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 30. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, un tailleur de pierre, aurait eu une altercation avec trois individus habitant le même village.

Au cours de la dispute, l'un des agresseurs aurait utilisé une barre de fer, ainsi qu'un sabre de samouraï pour frapper le tailleur de pierre à la tête. Blessé, l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth, où il a été admis à l'unité de soins intensifs. Jusqu'ici, il n'a pu être entendu par les enquêteurs en raison de son état de somnolence.

La zone n'étant pas équipée de caméras de surveillance, la police s'est rapidement mise à la recherche des suspects. Dans la même journée, une équipe de l'unité de Belle-Mare, menée par un sergent du poste de la localité, a procédé à l'interpellation d'un homme de 20 ans, habitant le même quartier que le tailleur de pierre. Celui-ci a été conduit au poste pour interrogatoire.

L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'arrêter les autres suspects impliqués dans cette agression violente.