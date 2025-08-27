Ile Maurice: Un homme agressé à la tête au katana

26 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un habitant de Belle-Mare de 28 ans a été agressé dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 30. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, un tailleur de pierre, aurait eu une altercation avec trois individus habitant le même village. 

Au cours de la dispute, l'un des agresseurs aurait utilisé une barre de fer, ainsi qu'un sabre de samouraï pour frapper le tailleur de pierre à la tête. Blessé, l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth, où il a été admis à l'unité de soins intensifs. Jusqu'ici, il n'a pu être entendu par les enquêteurs en raison de son état de somnolence.

La zone n'étant pas équipée de caméras de surveillance, la police s'est rapidement mise à la recherche des suspects. Dans la même journée, une équipe de l'unité de Belle-Mare, menée par un sergent du poste de la localité, a procédé à l'interpellation d'un homme de 20 ans, habitant le même quartier que le tailleur de pierre. Celui-ci a été conduit au poste pour interrogatoire.

L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'arrêter les autres suspects impliqués dans cette agression violente.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.