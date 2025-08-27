Maroc: Hausse de 15,4% du chiffre d'affaires consolidé du groupe LabelVie au 2ème trimestre 2025.

Au terme du 2ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe LabelVie, leader du secteur de la grande distribution multiformats au Maroc, a enregistré une hausse de 15,4% par rapport au 2ème trimestre 2024.

Les indicateurs du 2ème trimestre 2025 établis par la direction de ce groupe met en exergue un chiffre d'affaires de 4 569 millions de dirhams (MDH) contre 3 958 MDH au 2ème trimestre 2024. « Ce deuxième trimestre renforce notre stratégie multiformat et la pertinence de nos choix stratégiques. La dynamique commerciale est au rendez-vous sur l'ensemble de nos enseignes, soutenue par une fréquentation en forte hausse. Nous avançons avec confiance dans la mise en oeuvre de notre Vision 2028 », a laissé entendre Naoual Ben Amar la Directrice Générale du groupe.

Durant la période sous revue, les ventes à périmètre constant ont affiché une progression de +4% comparativement à la même période en 2024. Selon les dirigeants du Groupe, LabelVie a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie d'expansion portant à 44 le nombre total de magasins ouverts au cours du premier semestre, dont 42 sous l'enseigne Supeco. A leurs yeux, cette dynamique s'est accompagnée du déploiement de ce format dans de nouvelles villes, au-delà du Grand Casablanca. Ces ouvertures ont contribué à une croissance de 15,2% des ventes à périmètre total et à une amélioration de +16,1% du chiffre d'affaires.

« Sur le plan opérationnel, notent les responsables de LabelVie, la fréquentation a connu une forte progression de +23%, totalisant 41 millions de passages en magasin au premier semestre 2025 contre 33 millions à la même période en 2024. » Selon eux cette croissance reflète une performance commerciale soutenue sur l'ensemble des formats ainsi que la poursuite de la montée en puissance de l'activité hyper cash portée par le développement du réseau avec les 6 nouveaux magasins ouverts en 2024.

Au 2ème trimestre 2025, le montant de l'investissement net du groupe s'est élevé à 420 MDH contre -222 MDH un an auparavant. A fin juin 2025, cet investissement s'élève à 751 MDH contre 106 à fin juin 2024. De l'avis des dirigeants de LabelVie ce montant comprend principalement les investissements relatifs aux ouvertures planifiées au deuxième semestre et les ouvertures déjà réalisées au premier semestre.

Dans ce contexte, l'endettement net s'établit à 4 114 MDH, soit une progression de 141 MDH par rapport au31 décembre 2024. Selon la direction de l'entreprise, cela confirme le recours du Groupe à sa capacité d'autofinancement pour soutenir son développement.