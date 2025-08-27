Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les taux d'intérêt débiteurs des banques ressortent en baisse en juin 2025

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de juin 2025 sont ressortis en baisse (-3 pdb) par rapport au mois précédent. L'information est contenue dans la derniere publication de la BCEAO « NOTE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE - JUILLET 2025 ».

Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,70% en juin 2025, contre 6,73% le mois précédent et 7,15% un an plus tôt. La même source souligne que le coût du crédit bancaire a baissé en Côte d'Ivoire (6,25% contre 6,28%), au Bénin (7,64% contre 7,66%), au Burkina (7,57% contre 7,59%), en Guinée-Bissau (9,46% contre 9,47%), au Sénégal (5,82% contre 5,83%) et au Togo (7,51% contre 7,52%). Par contre, une hausse a été observée au Mali (7,42% contre 7,39%) et au Niger (8,85% contre 8,84%). Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme se sont accrus pour ressortir à 5,37%, contre un niveau de 5,35 enregistré le mois précédent, mais stable par rapport à juin 2024.

Par pays, note la Bceao , la rémunération des dépôts s'est améliorée en Côte d'Ivoire (5,00% contre 4,96%), au Bénin (5,38% contre 5,36%), au Burkina (5,53% contre 5,51%) et au Sénégal (5,55% contre 5,53%), tandis qu'elle s'est détériorée au Niger (5,19% contre 5,26%), au Togo (5,56% contre 5,63%), en Guinée-Bissau (3,51% contre 3,57%) et au Mali (5,13% contre 5,19%).