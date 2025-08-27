Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les taux d'intérêt débiteurs des banques ressortent en baisse en juin 2025

27 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de juin 2025 sont ressortis en baisse (-3 pdb) par rapport au mois précédent. L'information est contenue dans la derniere publication de la BCEAO « NOTE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE - JUILLET 2025 ».

Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,70% en juin 2025, contre 6,73% le mois précédent et 7,15% un an plus tôt. La même source souligne que le coût du crédit bancaire a baissé en Côte d'Ivoire (6,25% contre 6,28%), au Bénin (7,64% contre 7,66%), au Burkina (7,57% contre 7,59%), en Guinée-Bissau (9,46% contre 9,47%), au Sénégal (5,82% contre 5,83%) et au Togo (7,51% contre 7,52%). Par contre, une hausse a été observée au Mali (7,42% contre 7,39%) et au Niger (8,85% contre 8,84%). Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme se sont accrus pour ressortir à 5,37%, contre un niveau de 5,35 enregistré le mois précédent, mais stable par rapport à juin 2024.

Par pays, note la Bceao , la rémunération des dépôts s'est améliorée en Côte d'Ivoire (5,00% contre 4,96%), au Bénin (5,38% contre 5,36%), au Burkina (5,53% contre 5,51%) et au Sénégal (5,55% contre 5,53%), tandis qu'elle s'est détériorée au Niger (5,19% contre 5,26%), au Togo (5,56% contre 5,63%), en Guinée-Bissau (3,51% contre 3,57%) et au Mali (5,13% contre 5,19%).

