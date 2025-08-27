Cameroun: Explosion des milliardaires - Une croissance historique de 65% attendue d'ici 2035

27 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

L'Afrique vit une transformation économique sans précédent qui redéfinit sa place dans la géopolitique mondiale des grandes fortunes. Selon le rapport exclusif de Henley & Partners, le continent compte désormais 25 milliardaires en 2025, un chiffre remarquable comparé à la fin du XXe siècle où de telles fortunes étaient exceptionnelles. Cette progression spectaculaire en seulement vingt-cinq ans annonce une nouvelle ère pour l'économie africaine.

La dynamique de création de richesses ne montre aucun signe d'essoufflement. Les projections indiquent une augmentation de 65% du nombre de milliardaires au cours de la prochaine décennie, confirmant que cette tendance n'en est qu'à ses débuts. Cette expansion s'inscrit dans un contexte de croissance économique robuste, particulièrement en Afrique subsaharienne où la croissance devrait atteindre 3,7% en 2025, contre seulement 0,7% pour l'Europe.

Au-delà des milliardaires, le continent abrite 122.500 millionnaires et 348 centimillionnaires, démontrant l'émergence d'une classe aisée significative. La répartition géographique de ces fortunes révèle des concentrations distinctes : l'Afrique du Sud domine le paysage avec 41.100 millionnaires, représentant 34% du total continental. L'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya complètent le top cinq des nations abritant les plus grandes fortunes africaines.

Ces cinq pays totalisent à eux seuls 88% des milliardaires du continent, soulignant l'importance des pôles économiques régionaux dans la création de richesse. Le phénomène s'explique par la diversification économique, l'innovation technologique et l'investissement accru dans les infrastructures qui caractérisent ces marchés dynamiques.

L'explosion des grandes fortunes africaines témoigne d'une transformation structurelle profonde. L'essor des secteurs technologiques, financiers et industriels, couplé à une intégration régionale accrue, crée un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'accumulation de capital. Cette évolution remet en question les perceptions traditionnelles sur le potentiel économique du continent et attire l'attention des marchés internationaux.

La trajectoire ascendante du nombre de milliardaires et de millionnaires en Afrique symbolise plus qu'une simple accumulation de richesses : elle reflète l'émergence d'un nouveau pôle de croissance mondiale. Cette transformation offre des opportunités inédites pour les investissement locaux et internationaux, tout en créant les conditions pour un développement économique durable et inclusif à l'échelle continentale.

