Sénégal: La tendance baissière du niveau de l'eau se poursuit dans plusieurs villes, dont Dakar et Touba

Dakar — Les services en charge de la conduite des opérations de drainage des eaux de pluies font état d'une évolution "satisfaisante" de la situation des inondations dans plusieurs villes du pays, dont Dakar et Touba (centre), où des "zones critiques comme Darou Khoudoss sont désormais exondées".

Dans la cité religieuse du centre du pays, les opérations de drainage se poursuivent parallèlement aux pompages assurés par les systèmes d'évacuation des eaux pluviales (Nguélémou-Keur Kabb), (Keur Niang-Pofdy) et (Keur Niang-Darou Rahman), rapporte le dernier bulletin quotidien des interventions des services concernés.

Il signale toutefois "un dysfonctionnement" sur l'une des deux pompes du marché Occas, conduisant à la mobilisation de la pompe de réserve de Touba Mosquée pour garantir la continuité des interventions, pendant que la pose de deux "regards de visite" est en cours.

Mais d'une manière générale, "la tendance baissière du niveau de l'eau se confirme à Nguélémou, Keur Niang et Niarry Cafetière.

D'anciennes zones critiques comme Darou Khoudoss sont désormais exondées. La polyclinique, longtemps affectée, a été totalement libérée ce 26 août 2025 à 18 heures", précise le bulletin émis par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI).

Dans le même temps, les travaux d'installation de la pompe destinée à libérer Roukou Bou Sew et le marché Ndoumbé Diop de Diourbel "affichent un taux d'avancement de 90 %", indique ce bulletin officiel.

Il note que le dispositif mis en place comprend une pompe de 1 000 m³/heure et 1 500 mètres linéaires de conduites reliant le système au bassin de Kambi Souf, afin de renforcer la capacité de pompage.

"Au 26 août 2025 à 18 heures, 700 mètres linéaires avaient déjà été posés sur une longueur totale prévue de 1,5 km. Si le calendrier est respecté, les essais devraient démarrer dès demain", indique la même source.

"Concernant le système Ngolomit vers le bassin de Kambi Souf, ajoute-t-elle, il est prévu l'installation d'une pompe de 600 m³/heure et la pose de 600 mètres linéaires de flexibles. Ces travaux débuteront après la mise en service effective du dispositif Roukou Bou Sew-Kambi Souf".

Le pompage du "bassin de PAM" se poursuit à Tivaouane, en même temps que le vidange des points bas grâce à 30 camions mobilisés pour cette opération conduite depuis lundi dans cette cité religieuse s'apprêtant à commémorer le Gamou, le 4 septembre prochain.

À Dakar, la capitale, les équipes poursuivent l'extraction des bouchons obstruant les réseaux d'eaux pluviales, parallèlement à l'écrêtage du bassin de Gounass et de la sortie 10 de l'autoroute à péage.

"Ces interventions visent à maintenir un niveau de sécurité optimal afin d'anticiper d'éventuelles précipitations", explique le bulletin de la DPGI, ajoutant : "En complément, les équipes interviennent sur plusieurs zones pour aspirer les eaux stagnantes dans les points bas, avec pour objectif de rétablir l'accessibilité et d'éviter toute stagnation prolongée".

Il signale par ailleurs qu'à Boudody Escale, un quartier de la ville de Ziguinchor (sud), les eaux s'écoulent désormais plus rapidement grâce à la tranchée réalisée en 2025, qui empêche toute accumulation en amont de ce quartier riverain du fleuve.

"D'autres infrastructures récentes ont pesé sur la réduction du temps de stagnation, notamment le nouvel ouvrage de Jean Kandé et les regards de départ et d'admission installés sur le canal des deux voies de Banéto", indique ce bulletin officiel.

Il affirme qu'à la date du 26 août 2025, "aucune stagnation n'a été observée dans les quartiers desservis.

Grâce à l'action conjointe de la mairie, de la Sonaged et de l'ONAS, le taux de curage des canalisations a atteint 100 %", mais "le phénomène de ravinement reste un défi persistant dans certains secteurs", conclut la même source.