Sénégal: Le président Faye reçu par son homologue français

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce mercredi à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron, en marge de sa participation à la rencontre des entrepreneurs de France.

"Dans une atmosphère empreinte de cordialité, les deux chefs d'Etat ont passé en revue les programmes de coopération et échangé sur le renforcement du partenariat rénové entre le Sénégal et la France, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité", apprend-on de source sénégalaise.

Selon la même source, cette revue de la coopération franco-sénégalaise sera à l'ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental que les deux pays vont tenir en septembre prochain.

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs "salué la posture du président Emmanuel Macron sur les questions mémorielles, notamment la reconnaissance du massacre de Thiaroye en 1944. Il l'a invité à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025, à Dakar", renseigne-t-on.

Dans un message publié sur X, le président sénégalais a remercié son homologue pour "l'accueil chaleureux" que ce dernier lui a réservé à l'Elysée ce matin.

"Ce petit-déjeuner nous a permis d'échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans les domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité", écrit Bassirou Diomaye Faye.