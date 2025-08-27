Sénégal: Diourbel - Le système d'évacuation des eaux reliant reliant Roukou Bou Sew à Kambi Souf 'achevé à 90 %'

Diourbel — Les travaux d'installation du système d'évacuation des eaux pluviales reliant Roukou Bou Sew à Kambi Souf est achevé à 90 %, a-t-on appris du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Selon le bulletin dudit ministère portant sur les opérations hivernales, les travaux d'installation de la pompe destinée à soulager le quartier Roukou Bou Sew et le marché Ndoumbé Diop affichent un taux d'avancement de 90 %.

Le dispositif mis en place comprend une pompe d'une capacité de 1 000 m³/heure et 1 500 mètres linéaires de conduites reliant le système au bassin de Kambi Souf, afin de renforcer la capacité de pompage.

Selon le même bulletin, à la date du 26 août à 18 heures, 700 mètres de conduites avaient déjà été posés sur les 1,5 km prévus. Les essais devraient démarrer dès ce mercredi, annonce-t-il.

Concernant le système Ngolomit-Kambi Souf, il est prévu l'installation d'une pompe de 600 m³/heure et la pose de 600 mètres linéaires de flexibles. Ces travaux débuteront après la mise en service effective du dispositif Roukou Bou Sew-Kambi Souf, précise encore la même source.