Sénégal: Diourbel - Le système d'évacuation des eaux reliant reliant Roukou Bou Sew à Kambi Souf 'achevé à 90 %'

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Les travaux d'installation du système d'évacuation des eaux pluviales reliant Roukou Bou Sew à Kambi Souf est achevé à 90 %, a-t-on appris du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Selon le bulletin dudit ministère portant sur les opérations hivernales, les travaux d'installation de la pompe destinée à soulager le quartier Roukou Bou Sew et le marché Ndoumbé Diop affichent un taux d'avancement de 90 %.

Le dispositif mis en place comprend une pompe d'une capacité de 1 000 m³/heure et 1 500 mètres linéaires de conduites reliant le système au bassin de Kambi Souf, afin de renforcer la capacité de pompage.

Selon le même bulletin, à la date du 26 août à 18 heures, 700 mètres de conduites avaient déjà été posés sur les 1,5 km prévus. Les essais devraient démarrer dès ce mercredi, annonce-t-il.

Concernant le système Ngolomit-Kambi Souf, il est prévu l'installation d'une pompe de 600 m³/heure et la pose de 600 mètres linéaires de flexibles. Ces travaux débuteront après la mise en service effective du dispositif Roukou Bou Sew-Kambi Souf, précise encore la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.