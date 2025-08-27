Sénégal: Des acteurs de la pêche artisanale réclament 'l'exclusivité' de la zone des 12 miles marins

Kébémer — L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) et la Plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal (PAPAS) ont exhorté les pouvoirs publics, à légiférer pour interdire l'accès des navires de pêche industrielle à la zone des 12 miles.

"Il est temps que les autorités respectent leurs engagements pris lors des campagnes électorales en repoussant les bateaux industriels à 12 miles, comme elles l'avaient promis", a déclaré Macoumba Dièye, président de l'UNAPAS, cité dans un communiqué conjoint des deux structures qui ont tenu une conférence de presse mardi à Lompoul-sur-Mer (Louga, nord).

Ces acteurs de la pêche artisanale ont invité les autorités à "suivre l'exemple" du Ghana en interdisant l'accès des navires de pêche industrielle à la zone des 12 miles marins réservée aux pêcheurs artisanaux.

Les deux organisations se sont félicitées de la promulgation, le 21 août dernier, par le président ghanéen John Dramani Mahama, d'une loi consacrant l'exclusivité de cette zone à la pêche artisanale.

Elles qualifient cette décision d"'historique" qui protège des "millions de personnes vivant de la pêche au Ghana. Ces acteurs de la pêche artisanale au Sénégal estiment que la décision prise par le Ghana et constitue "une référence en matière de gouvernance halieutique" dans la sous-région.

Le président de la Plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal Mamadou Sarr, a insisté sur la nécessité de protéger les communautés côtières et de renforcer les moyens de travail des pêcheurs artisanaux, "afin de garantir l'approvisionnement en poisson des populations et de contribuer à la souveraineté alimentaire".

Les deux organisations rappellent que la loi sénégalaise 2015-18, portant Code de la pêche est en révision depuis deux ans. Elles plaident pour que cette réforme intègre la mesure visant à repousser les navires industriels au-delà de 12 miles marins.

Elles invitent aussi le gouvernement à davantage de "pragmatisme" pour rendre effectives les promesses faites aux acteurs de la pêche, notamment la protection de la zone côtière, l'audit du pavillon sénégalais et la préservation durable des ressources halieutiques.

La zone des 12 miles désigne la petite pêche artisanale pratiquée sur des bateaux de petite taille dans les eaux côtières, à l'intérieur de la mer territoriale, avec des sorties courtes.

Cette pratique est réglementée dans plusieurs pays, notamment en Europe pour limiter certains types de navires et engins dans certains espaces marins. Appelée aussi zone de petite pêche, la zone des 12 miles marins, est souvent réservée aux pêcheurs locaux.