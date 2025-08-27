Cote d'Ivoire: Accor et Kasada, soutenu par le Qatar, lancent un hôtel de 17 millions de dollars à Abidjan

Kasada Cap a ouvert un nouvel hôtel de 17 millions de dollars à Abidjan, renforçant ainsi sa présence dans le secteur du tourisme en Afrique de l'Ouest.

Kasada Capital Management, le véhicule d'investissement dans l'hôtellerie soutenu par Accor et Qatar Investment Authority, a ouvert un nouvel hôtel de 17 millions de dollars à Abidjan, renforçant ainsi sa présence dans le secteur du tourisme en Afrique de l'Ouest.

L'établissement de 170 chambres situé dans le quartier d'Angré comprend également des espaces de coworking et un lieu de conférences et d'expositions. Il s'agit du cinquième projet de Kasada en Côte d'Ivoire, financé via une facilité du fonds Africa Go Green, géré par Cygnum Capital.

Fondée en 2018, Kasada a levé plus de 500 millions de dollars et construit un portefeuille couvrant une vingtaine de projets dans huit pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Rwanda. Ses actifs comprennent des marques telles que Mövenpick, Pullman, Wojo et Ibis. Kasada a pour objectif de déployer 1 milliard de dollars en Afrique subsaharienne.

Cette expansion souligne le rôle des investisseurs du Golfe dans le tourisme africain, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Mubadala d'Abu Dhabi et le fonds souverain du Qatar ayant tous augmenté leurs investissements dans l'hôtellerie sur le continent.

Points clés à retenir

Le projet de Kasada à Abidjan est le reflet d'une poussée plus large du Golfe dans l'hôtellerie africaine, les fonds souverains utilisant des intermédiaires et des partenariats pour atténuer les risques géopolitiques tout en exploitant un marché prêt pour la croissance. L'Afrique représente moins de 5 % des recettes touristiques mondiales, malgré l'urbanisation rapide, l'augmentation de la consommation de la classe moyenne et les événements à venir tels que l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du monde de la FIFA 2030.

Les investisseurs du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ciblent les segments du milieu de gamme et du luxe, souvent par le biais de véhicules indirects, en cofinançant avec des acteurs locaux et en se concentrant sur les capitales et les destinations stables. La stratégie combine la modernisation des actifs existants et la construction de nouveaux hôtels, augmentant ainsi la capacité d'accueil sur les marchés où la demande est supérieure à l'offre.

Si des projets comme celui de Kasada aboutissent, ils pourraient remodeler l'infrastructure touristique de l'Afrique, en reliant les capitaux du Golfe à la croissance urbaine africaine. Reste à savoir si la dynamique d'investissement peut résister aux chocs politiques et économiques dans les principaux pays d'accueil.