Afrique de l'Ouest: Les banques de l'UEMOA ajouteront 1,4 million de comptes en 2024, alors que les dépôts augmentent

Les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont ouvert plus de 1,4 million de nouveaux comptes en 2024, portant le total à 22,2 millions.

Le nombre de banques dans la région est resté stable à 135, mais les prêteurs ont étendu leurs réseaux physiques

Malgré ces progrès, le taux de bancarisation de l'UEMOA reste modeste. Le taux de bancarisation strict s'établit à 24,3% en mai 2024.

Les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont ouvert plus de 1,4 million de nouveaux comptes en 2024, portant le total à 22,2 millions, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Cette augmentation de 6,8 % reflète les efforts déployés pour élargir l'accès aux services financiers.

Le nombre de banques dans la région est resté stable à 135, mais les prêteurs ont étendu leurs réseaux physiques. Les points de contact ont augmenté de 17,2 % pour atteindre 3 220, et les distributeurs automatiques de billets ont augmenté de 13,3 % pour atteindre 4 145. Les dépôts ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 48 230 milliards de francs CFA, renforçant ainsi les bilans et la capacité des banques à financer l'économie.

Malgré ces progrès, le taux de bancarisation de l'UEMOA reste modeste. Le taux de bancarisation strict s'établit à 24,3 % en mai 2024, contre 20,6 % en 2020. En incluant la microfinance, le taux élargi a atteint 46,3 % en 2023, soulignant des progrès constants mais aussi la distance qui sépare de l'inclusion financière totale.

Points clés à retenir

Alors que les comptes et les dépôts bancaires augmentent, les taux de pénétration de l'UEMOA restent faibles par rapport aux références mondiales. Seul un adulte sur quatre possède un compte bancaire, ce qui souligne à la fois l'opportunité et le défi pour les institutions financières. Pour combler cet écart, les banques se tournent vers les canaux numériques, la BCEAO se préparant à lancer un système de paiements instantanés en septembre 2025.

En cas de succès, la plateforme pourrait reproduire l'impact de l'argent mobile en Afrique de l'Est en réduisant les coûts de transaction et en élargissant l'accès aux populations mal desservies. Des rails numériques plus solides renforceraient également la confiance dans le système bancaire régional, soutiendraient la mobilisation de l'épargne et canaliseraient davantage de capitaux vers l'investissement.

Pour les économies de l'UEMOA, une plus grande inclusion financière est essentielle pour diversifier les sources de financement et stimuler la croissance au-delà des cycles des produits de base.